Desvalijaron una casa y transportaban lo robado en una camioneta cuando fueron interceptados en el peaje

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en la madrugada del pasado lunes en el peaje de Solís Grande, luego de que la Policía de Canelones interceptara la camioneta en la que trasladaban un cargamento de artículos robados.



Al registrar el vehículo, los efectivos constataron que los ocupantes transportaban una gran cantidad de mobiliario y artículos del hogar: electrodomésticos, televisores, colchones y muebles.



Al ser interrogados por el origen, no pudieron justificar su procedencia, por lo que los agentes procedieron a la incautación de la camioneta y la mercadería, mientras que los tres implicados quedaron detenidos.



Posteriormente, investigadores de Zona Operacional I de Maldonado pudieron comprobar que los objetos habían sido robados de una vivienda ubicada en calle Los Macachines, en el balneario Las Flores.



Los implicados, Sebastián Terra Alonso de 20 años, R.M.B.C. de 32 años y Y.P.P.A.P. de 32 años, fueron trasladados a Maldonado y condenados ese mismo día por hurto especialmente agravado, aunque recibieron diferentes condenas.



Sebastián Terra Alonso recibió una pena de 16 meses de prisión y las otras dos personas deberán cumplir régimen de libertad a prueba por 18 meses que incluye nueve meses de arresto domiciliario total con tobillera.





Foto: Terra Alonso / Jefatura de Policía

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