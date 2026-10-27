Desvalijaron una casa en El Tesoro e irán más de un año a la cárcel

Una pareja robó una casa del balneario El Tesoro, el pasado 9 de octubre, de donde se llevó vestimenta, calzado deportivo, perfumes, comestibles, una garrafa de 13 kilos y un televisor.



Cuando la propietaria llegó a la casa, ubicada en calle Carlos Warren, se encontró con este escenario caótico. Tras radicar la denuncia ese mismo día de tarde, el Área de Investigaciones de Zona Operacional IV asumió el caso.



Los investigadores identificaron a los autores: Lucía Natalí Lobato Parada, de 32 años, y Héctor Fabián Olivera Aristaran, de 29 años, ambos poseedores de antecedentes penales.



Tras varios días de emitida su orden de captura, la Policía detuvo el pasado jueves 22 a Lobato, mediante un allanamiento en una vivienda de la calle Isla de Flores. Asimismo, el lunes 26 fue capturado Olivera tras ser localizado en una casa de la calle Constitución, en el barrio Artigas.



Finalmente, ambos fueron condenados como autores de un delito continuado de hurto especialmente agravado a la pena de 14 meses de prisión.

Firma editorial: Redacción FM GENTE