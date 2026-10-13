Un hombre que circulaba en un auto robado en Maldonado fue detenido cuando intentaba cruzar a Argentina

Investigadores de la Zona Operacional II se encontraban en calle General Leandro Gómez realizando la vigilancia de un auto Volkswagen, el pasado 21 de agosto, dado que sospechaban que se trataba de un vehículo denunciado como hurtado en el mes de junio.



Cuando avistaron al conductor y lo interceptaron, el hombre no poseía documentación personal ni del automóvil por lo que fue trasladado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones.



Una vez allí, los agentes inspeccionaron el vehículo y detectaron irregularidades en los números de motor y chasis, pero no pudieron constatar que fuera robado por lo que solicitaron que Policía Científica periciara el automóvil. Finalmente, el 24 de setiembre confirmaron las sospechas de que se trataba del vehículo denunciado como hurtado en junio.



A partir de esta información, la Fiscalía solicitó la detención del conductor que se concretó el domingo 11 en el paso fronterizo del puente San Martín. Ese día, la Jefatura de Policía de Rio Negro fue alertada por la Dirección Nacional de Migraciones cuando el hombre pretendía cruzar hacia Argentina por el puente mencionado.



Inmediatamente fue detenido y derivado a Maldonado. Horas más tarde, el hombre de 26 años y poseedor de un antecedente penal, fue formalizado en el Juzgado Letrado de 11er Turno por un delito de receptación agravada. Como medida cautelar deberá cumplir arresto domiciliario total con tobillera por 90 días.







Foto: imagen ilustrativa

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