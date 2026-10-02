Detuvieron a un joven que fue sorprendido hurtando cables y recibió una condena de libertad a prueba

El Juzgado Letrado de 11.º Turno dispuso el 30 de setiembre la condena del joven, identificado como M.S.M.S., como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.



Como parte del régimen de libertad a prueba, deberá residir en el domicilio denunciado, someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA y presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio.



El procedimiento se inició durante la noche del lunes 29 de setiembre, cuando un llamado al Servicio de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre que se encontraba hurtando cables en la zona.



De inmediato concurrió personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.) de Zona Operacional II, que se encontraba realizando tareas de prevención. Los efectivos lograron localizar y detener al presunto autor.

El joven fue trasladado a una dependencia policial y, según la información oficial, no contaba con antecedentes penales.



Enterada del procedimiento, la Fiscalía Letrada de 2.º Turno dispuso diversas diligencias y la conducción del detenido a su sede para la correspondiente indagatoria. Posteriormente, se llevaron adelante las instancias judiciales correspondientes.

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