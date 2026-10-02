Apuñalaron a cuidacoches de Punta del Este para llevarle la recaudación

El cuidacoches recibió al menos tres puñaladas por lo que tras ser atendido en el lugar, fue inmediatamente trasladado al hospital de Maldonado donde lo están asistiendo; le diagnosticaron “heridas punzantes en la zona del tórax, permaneciendo consciente".
La Policía comenzó a trabajar en el caso y logró la detención del agresor, un hombre de 32 años que también se desempeña como cuidacoches, quien fue trasladado para reconocimiento médico y posteriormente a la seccional 10ª en calidad de detenido.
Aunque en primera instancia circuló la versión de que el hecho habría ocurrido cuando el ahora detenido le quiso hurtar la recaudación a la víctima, el enfrentamiento se habría dado por diferencias entre ambos, que se arrastran desde hace algún tiempo.