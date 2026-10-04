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Local nocturno, san carlos, Peleas, disparos
Policiales y Judiciales
09:00

Preocupación en el centro de San Carlos: vecinos denuncian peleas y disparos vinculados a un local nocturno

Este fin de semana, FM GENTE recibió nuevos reclamos e imágenes de enfrentamientos en la zona. El 19 de setiembre, la Policía intervino por un episodio en el que se denunciaron disparos y se encontraron vainas.

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Vecinos del centro de San Carlos volvieron a expresar su preocupación por los episodios que, según denuncian, se repiten los fines de semana en las inmediaciones de un local nocturno ubicado en Fernández Chávez e Ituzaingó.

Este fin de semana, FM GENTE recibió nuevos testimonios de residentes, quienes adjuntaron imágenes de enfrentamientos que, según señalaron, ocurrieron este viernes a la salida del pub. Aseguran que las peleas entre distintos grupos de personas afectan la convivencia en la zona y reclaman medidas para evitar que continúen.

Como antecedente, el sábado 19 de setiembre la Policía investigó un incidente ocurrido en las inmediaciones del mismo local.

De acuerdo con el parte policial al que accedió FM GENTE, próximo a las 08:21 se recibió un aviso por una discusión entre varios hombres que se estaban agrediendo físicamente. Poco después, se informó sobre posibles disparos.

Cuando los efectivos llegaron, las personas involucradas ya se habían retirado. Las primeras averiguaciones indicaron que se habrían escuchado entre cuatro y cinco detonaciones y que varios hombres habían sido vistos discutiendo.

En el lugar se encontraron vainas, que fueron recogidas para continuar con la investigación.

Los nuevos reclamos de este fin de semana vuelven a poner sobre la mesa la preocupación de los vecinos, quienes solicitan una respuesta ante la reiteración de estos episodios.
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