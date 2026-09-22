El Dorado culminó campaña solidaria a beneficio del Hospital de Maldonado y alcanzó el objetivo

Raquel Álvarez, gerente de Iniciativa Social de El Dorado, destacó el respaldo de los clientes. Lo recaudado asciende los $175.000.



Álvarez explicó además que, dentro de unos cinco o seis meses, la empresa realizará un seguimiento para conocer si los fondos fueron utilizados para el objetivo establecido.



Desde el Hospital de Maldonado, su directora, Yaqueline Olmedo, agradeció especialmente a las autoridades y funcionarios de El Dorado, y destacó el trabajo de las cajeras, quienes fueron las encargadas de explicar e invitar a los clientes a colaborar con la iniciativa.



Olmedo señaló que este tipo de aportes contribuye al objetivo fundamental del hospital: centrar las decisiones en mejorar la atención de los pacientes y usuarios de ASSE.



De esta manera, una nueva campaña solidaria de El Dorado finalizó con el objetivo cumplido y con una colaboración destinada a mejorar las condiciones del Hospital de Maldonado.

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.