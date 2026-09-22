Proyecto piloto sobre prevención de la sífilis en Maldonado; liceales realizan cortometrajes sobre la temática

La Dirección Sectorial de Salud de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) implementa un plan piloto en liceos y UTU de Maldonado, denominado “Sensibilización sobre la sífilis en adolescentes”.



Su objetivo principal es sensibilizar, informar y promover la prevención de la sífilis entre adolescentes y jóvenes, fortaleciendo el acceso a información científica, herramientas de autocuidado y servicios de salud.



Como parte de las acciones de este plan piloto, se puso en marcha un concurso de cortometrajes. El estudiantado que participa debe producir un video original e inédito que combine creatividad y rigor científico. La pieza debe abordar qué es la sífilis, cómo se previene, cómo se transmite, cómo se detecta y cómo se trata.



Más allá de la competencia, la iniciativa busca que los jóvenes asuman un rol protagónico en sus comunidades. Al convertirse en divulgadores, se espera que repliquen hábitos de vida saludables, promuevan el ejercicio responsable de los derechos en salud y contribuyan a la desestigmatización de la enfermedad. Según informaron las autoridades a cargo del proyecto, los ganadores del certamen se darán a conocer durante el próximo mes de octubre.



Aunque la fase piloto se concentra en Maldonado - departamento que registró 570 casos de sífilis en el primer semestre de este año, 150 casos más respecto al mismo periodo de 2025 - las autoridades educativas planifican extender este programa a los demás departamentos del país para el año 2027.

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