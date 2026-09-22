Para no volver a romper Sarandí, cambiarán las cañerías de OSE y las instalarán bajo las veredas

Uno de los principales trabajos que se realizan durante la renovación de la semipeatonal Sarandí está relacionado con las cañerías de OSE.



Mauricio Tejera, director de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado, explicó en la Contratapa de la Revista de FM GENTE que la obra permitirá resolver una situación que, de mantenerse, podría obligar a romper nuevamente la calle en el futuro.



“El caño principal de OSE es un caño viejo, de 200 milímetros, que está por el centro de la calle”, explicó.



Según señaló, la intención no es volver a colocar una nueva cañería en ese mismo lugar.



“Ese caño no es viable cambiarlo en el lugar porque implicaría una destrucción enorme”, sostuvo.



Por ese motivo, se tomó la decisión de eliminar esa cañería central y colocar dos nuevas.



“La idea es eliminar ese tronco y poner dos caños nuevos, uno paralelo por cada vereda”, explicó Tejera.



De esta forma, las futuras intervenciones sobre la red podrán realizarse desde las veredas y no será necesario romper nuevamente todo el centro de Sarandí.



El jerarca también explicó que la estructura existente en la calle es otro de los factores que condicionan cualquier intervención.



“Hay lugares donde el pavimento tiene más de medio metro de hormigón”, señaló.



Tejera explicó que, por ese motivo, no está previsto romper el sector central de la calle para realizar las nuevas instalaciones.



La solución prevista contempla entonces llevar las nuevas cañerías por debajo de las veredas, aprovechando las obras que ya se están ejecutando.



El proyecto también incluye la reconstrucción de las veredas y la renovación de parte de los desagües.



Tejera explicó que aproximadamente el 40% de las regueras existentes necesita ser reemplazado debido, principalmente, al avance de las raíces de los árboles.



“Las raíces entraron en las regueras, en los desagües y hasta en algunos locales”, señaló.



Las nuevas tapas serán de un material plástico reforzado con fibra de vidrio y tendrán fijaciones de acero inoxidable.



Según explicó, el sistema está pensado para soportar el tránsito y, al mismo tiempo, reducir los problemas que generaban las tapas anteriores.

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