Las impactantes imágenes del incendio en José Ignacio: requirió la intervención de 14 bomberos voluntarios

El episodio comenzó sobre las 13:00 horas de este lunes y avanzó rápidamente. “Se llevó las dos casas en un segundo”, expresó a FM GENTE uno de los bomberos que intervino en el siniestro.



El fuego se originó en una de las viviendas ubicada sobre la calle Los Biguá, esquina Las Calandrias, y se propagó a una casa lindera.



Bomberos Voluntarios de José Ignacio compartió imágenes del operativo en sus redes sociales y señaló que desde el inicio utilizaron varias líneas de agua para atacar el foco principal, enfriar la estructura y proteger las propiedades linderas.



Informaron que, durante más de seis horas, 14 bomberos voluntarios “sostuvimos la intervención sin pausa, de forma coordinada y con un mismo objetivo: controlar la situación”.



“Seguimos presentes y comprometidos con el cuidado de nuestra comunidad, las personas, los bienes y el lugar que compartimos”, expresaron.



Al momento del siniestro, los moradores no se encontraban en las viviendas. Según informó Jefatura de Policía a FM GENTE, el casero de una de las fincas se presentó en el lugar y manifestó que los propietarios no se encontraban en el departamento, siendo advertidos sobre lo ocurrido.

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