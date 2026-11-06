Elecciones del BPS: “Nos estamos enfrentando al abandono de los afiliados”

En este marco, los tres candidatos del movimiento “Hay Otro Camino” (Lista 15) - que da continuidad a la línea electoral del director José Pereyra - dialogaron en la Página Central de la Revista de FM GENTE.
La propuesta del sector está encabezada por Jorge Fernández Pereyro (por el orden de las empresas), la Dra. Lorena Roqueta (por el orden de los trabajadores) y Renaldo Borriero (por el orden de jubilados y pensionistas). Los tres coinciden en sus críticas hacia la estructura actual del organismo.
"Luchar contra el descreimiento"
La candidata por el orden laboral, Lorena Roqueta, enfatizó la necesidad de romper con la resignación social frente a las deficiencias del sistema de previsión social.
“No somos todos lo mismo”, aseguró, al tiempo que cuestionó la pasividad de los usuarios ante la mala atención generalizada: “Estamos acostumbrados a que el BPS siempre fue así y no tiene por qué ser así, porque entonces me tengo que resignar”.
“Lucho contra el descreimiento de la gente”, sostuvo Roqueta. “Todo el mundo se queja de la atención del BPS ¿vamos a seguir pasivos quejándonos? Vamos a defendernos contra un Estado que está pensando más en el asistencialismo que en el trabajador”, añadió.
Por su parte, Jorge Fernández Pereyro reafirmó el compromiso de profundizar los cambios iniciados por José Pereyra, señalando que el objetivo principal es visibilizar las problemáticas reales y "dar pelea contra las estructuras" tradicionales.
Un modelo de cercanía territorial contra el "abandono"
El eje central de la campaña de la Lista 15 radica en la representatividad territorial. Renaldo Borriero, postulante por los pasivos, denunció una alarmante falta de contención para quienes residen fuera de las capitales o de las zonas con dependencias formales. “Está faltando atención”, sostuvo.
“Nos estamos enfrentando al abandono de los afiliados al BPS”, afirmó Borriero. “Un jubilado o trabajador que vive en un lugar donde no hay una oficina de BPS no tiene a quién preguntar; va a llamar por teléfono y no lo van a atender”.
El candidato de los jubilados fue enfático al describir la vulnerabilidad económica y social que sufren las personas inmediatamente después de retirarse de la actividad laboral. Borriero aclaró que su principal adversario en la contienda electoral no es la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), sino la pobreza.
“Perdemos las prótesis, las ayudas, el aguinaldo... todo lo perdemos al otro día que nos jubilamos. Usted se acuesta como trabajador y tiene todos esos derechos, y al otro día mágicamente lo perdió todo. Ese es nuestro verdadero enemigo”, señaló.
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