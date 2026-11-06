Recrean un siniestro de tránsito con personas atrapadas para perfeccionar técnicas de rescate

La actividad central de este viernes es un simulacro de rescate de personas atrapadas en un vehículo siniestrado. El simulacro fue diseñado para poner a prueba la coordinación entre bomberos, personal sanitario, policías, inspectores de tránsito y otros servicios de primera respuesta.
Inaugurado el pasado miércoles 4 en Rotary Club Punta del Este- con la presencia del intendente Miguel Abella y de las organizadoras, la doctora Claudia Rodríguez y la jefa de la Región VI de Bomberos, Viviana Borlinqui- el workshop reúne a instructores y especialistas de Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay.
Durante tres días, las jornadas combinaron conferencias teóricas y talleres prácticos orientados a profesionalizar la atención de emergencias complejas.
Entre los principales ejes temáticos abordados se destacan: triage e incidentes con múltiples víctimas; atención inicial del politraumatizado; estabilización vehicular y extricación; utilización de inteligencia artificial en emergencia prehospitalaria, e impacto psicológico de la emergencia en el equipo, entre otros contenidos.
Profesionalización ante un problema global
Durante la apertura, el instructor internacional Oscar Campillo subrayó la relevancia del encuentro y señaló que representa una oportunidad para compartir los últimos conocimientos en rescate vehicular y trauma. Además, sostuvo que estas instancias contribuyen a mejorar la preparación de quienes intervienen inicialmente en accidentes de tránsito.
Por su parte, las autoridades locales remarcaron que este tipo de ejercicios resulta indispensable para acortar los tiempos de respuesta y afianzar el trabajo conjunto cuando la vida de las personas depende de una extracción segura y rápida.
Maldonado es sede de un encuentro internacional para capacitar a bomberos y equipos de emergencia en rescates vehiculares
Fotos: FM GENTE