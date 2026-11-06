Recrean un siniestro de tránsito con personas atrapadas para perfeccionar técnicas de rescate

Con un despliegue operativo en la intersección de la calle Washington y la avenida Roosevelt, culmina este viernes el Primer Workshop Uruguayo de Rescate Vehicular y Trauma, un encuentro internacional que por primera vez se realiza en Uruguay y el cuarto en Latinoamérica.La actividad central de este viernes es un simulacro de rescate de personas atrapadas en un vehículo siniestrado. El simulacro fue diseñado para poner a prueba la coordinación entre bomberos, personal sanitario, policías, inspectores de tránsito y otros servicios de primera respuesta.Inaugurado el pasado miércoles 4 en Rotary Club Punta del Este- con la presencia del intendente Miguel Abella y de las organizadoras, la doctora Claudia Rodríguez y la jefa de la Región VI de Bomberos, Viviana Borlinqui- el workshop reúne a instructores y especialistas de Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay.Durante tres días, las jornadas combinaron conferencias teóricas y talleres prácticos orientados a profesionalizar la atención de emergencias complejas.Entre los principales ejes temáticos abordados se destacan: triage e incidentes con múltiples víctimas; atención inicial del politraumatizado; estabilización vehicular y extricación; utilización de inteligencia artificial en emergencia prehospitalaria, e impacto psicológico de la emergencia en el equipo, entre otros contenidos.Profesionalización ante un problema globalDurante la apertura, el instructor internacional Oscar Campillo subrayó la relevancia del encuentro y señaló que representa una oportunidad para compartir los últimos conocimientos en rescate vehicular y trauma. Además, sostuvo que estas instancias contribuyen a mejorar la preparación de quienes intervienen inicialmente en accidentes de tránsito.Por su parte, las autoridades locales remarcaron que este tipo de ejercicios resulta indispensable para acortar los tiempos de respuesta y afianzar el trabajo conjunto cuando la vida de las personas depende de una extracción segura y rápida.Fotos: FM GENTE