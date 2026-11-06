Cuatro personas que dejaron huella en el departamento; ahora sus nombres perdurarán en la memoria incorporándose a calles de Maldonado

La historia de Maldonado no solamente se construyó a través de sus grandes obras, sus autoridades políticas o su crecimiento turístico. También fue escrita por docentes, periodistas y ciudadanos que, desde distintos ámbitos, dedicaron buena parte de sus vidas a la educación, la cultura y el desarrollo de la comunidad.



En ese contexto, cuatro nombres vuelven a ocupar un lugar destacado en la memoria departamental: Raúl Olivera Silva, Alba Silva de Burgueño, Fidias Radamés Plá Muró y Blanca Celia La Rosa de Torres.



Sus trayectorias estuvieron vinculadas a diferentes épocas y actividades, pero compartieron una característica: el compromiso con Maldonado y sus habitantes.



RAÚL OLIVERA SILVA: DESDE UN PEQUEÑO PARAJE DE CERRO LARGO A MALDONADO



El maestro Raúl Olivera Silva nació en Convento, un paraje rural cercano a la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo. Su trayectoria estuvo marcada por la vocación docente y el interés por la formación académica, dos aspectos que lo acompañaron durante su vida profesional.



Tras radicarse en Maldonado, ejerció como maestro y posteriormente obtuvo una beca del gobierno de Francia que le permitió ampliar sus conocimientos y perfeccionarse en la enseñanza de la matemática.



Aquella experiencia internacional constituyó una etapa importante de su formación, que luego puso al servicio de la educación y de la comunidad.



Su actividad trascendió las aulas cuando asumió responsabilidades en la conducción cultural del departamento, desde donde participó en la promoción de iniciativas destinadas al desarrollo de la cultura local.



Olivera Silva representa a una generación de educadores que entendieron la enseñanza no solamente como una profesión, sino como una herramienta de transformación social.



ALBA SILVA DE BURGUEÑO: UNA VIDA VINCULADA A LA EDUCACIÓN, LA ACCIÓN SOCIAL Y LA POLÍTICA



La profesora Alba Silva de Burgueño desarrolló parte de su trayectoria en el Liceo Departamental de Maldonado, donde cumplió funciones como docente y adscripta. Desde ese ámbito mantuvo contacto directo con generaciones de estudiantes y familias, en una época en la que las instituciones educativas tenían un papel central en la vida social de la ciudad.



También presidió Acción Social de Maldonado, una responsabilidad desde la cual estuvo vinculada a iniciativas de asistencia y apoyo comunitario.



Su nombre está asociado además a la historia política departamental por haber sido esposa de Domingo Burgueño Miguel, quien se desempeñó como Intendente de Maldonado entre 1990 y hasta su fallecimiento a principios del año 1998, cuya figura permanece especialmente presente en la memoria de los habitantes del departamento.



Tras el fallecimiento de su esposo, Alba Silva de Burgueño contribuyó a mantener vivo su recuerdo y su legado político. Su trayectoria reúne así tres dimensiones de la vida departamental: la educación, el compromiso social y la preservación de la memoria histórica.



FIDIAS PLÁ MURÓ: DEFENSOR E IMPULSOR DE VARIADAS INICIATIVAS DESDE SU TERRUÑO



Fidias Radamés Plá Muró, cuya vida estuvo estrechamente relacionada con Piriápolis. Fidias Radamés Plá Muró fue mucho más que un periodista y corresponsal de distintos medios de comunicación. Durante décadas, desde su querido Piriápolis, desarrolló una incansable labor de difusión y promoción del balneario, acompañando con entusiasmo sus actividades culturales, sociales, turísticas y deportivas. Siempre dispuesto a respaldar nuevas iniciativas, contribuyó a proyectar el nombre de Piriápolis más allá de sus fronteras, destacando sus atractivos, sus instituciones y, fundamentalmente, a su gente.



Fallecido en 2014, a los 97 años, dejando el recuerdo de un comunicador profundamente comprometido con su comunidad pero también un hacedor e impulsor de numerosas iniciativas. La decisión de la Junta Departamental de dar su nombre a una calle constituye un merecido reconocimiento a quien hizo de Piriápolis una verdadera causa de vida.



LA MAESTRA BLANQUITA IMPULSORA DEL PARQUE ALICIA



Otra historia especialmente vinculada a la memoria de Maldonado es la de Blanca Celia Larrosa de Torres, recordada afectuosamente como la maestra Blanquita.



Su nombre está relacionado con una de las iniciativas comunitarias más singulares de la década de 1940: el impulso que permitió imaginar y promover la creación del Parque Alicia.



En una época en la que la radio era uno de los principales medios de comunicación y entretenimiento, la docente utilizó ese recurso para acercar a los niños y sus familias al universo de Alicia en el País de las Maravillas, la célebre obra de Lewis Carroll.



A partir de aquella propuesta, logró despertar el entusiasmo de padres, alumnos y vecinos, quienes comenzaron a compartir la idea de contar con un espacio recreativo inspirado en el mundo fantástico del personaje literario.



La iniciativa también encontró receptividad en el entonces intendente Carlos Paradis, que acompañó el proyecto.



De esa manera, una actividad nacida de la imaginación y la vocación educativa se transformó en una propuesta comunitaria que terminó vinculando para siempre el nombre de la maestra con el Parque Alicia.



La Junta Departamental de Maldonado aprobó en forma definitiva que una de las calles que bordea el Parque Alicia lleve el nombre de Blanca Celia Larrosa de Torres. La decisión tiene un significado particular por la estrecha relación que existió entre la docente y el origen del espacio recreativo.







La importancia de preservar la memoria de Maldonado. El nomenclátor departamental constituye una de las formas más visibles de mantener presentes esas trayectorias.



Cada calle que recibe el nombre de una personalidad local se transforma también en una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan quién fue esa persona y cuál fue su aporte a la comunidad.



Raúl Olivera Silva desde la enseñanza y la cultura; Alba Silva de Burgueño desde la educación, la acción social y la memoria política; Fidias Plá Muró desde el periodismo y apoyo a su comunidad; y Blanca Celia Larrosa de Torres desde la docencia y la participación comunitaria representan distintas formas de construir la identidad de un departamento.



Cuatro vidas, cuatro historias y una misma característica: haber contribuido al desarrollo de Maldonado sin que el reconocimiento público fuera necesariamente el centro de sus esfuerzos. Hoy, esos nombres son incorporados mediante decisiones de la Junta Departamental al nomenclátor, parte de esa historia comienza a quedar escrita también en las calles que recorren diariamente los vecinos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE