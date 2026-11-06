El papa León XIV en Florida: más de 200 jinetes, regalos artesanales y un despliegue de miles de fieles transformarán la ciudad

La recepción formal del papa León XIV en Florida el próximo domingo 8 de noviembre estará arraigada en la identidad del interior y de la "patria vieja". En la rotonda de ingreso a la ciudad, justo antes del puente, una comitiva de más de 200 jinetes pertenecientes a diversas instituciones representativas lo estará esperando a caballo para darle la bienvenida.



“Esto es irrepetible para nosotros, para la gente, para esta generación”, expresó sobre el evento el intendente de Florida, Carlos Enciso, en diálogo con la Primera Página de la Revista de FM GENTE.



En este mismo punto de acceso se llevará a cabo el acto oficial donde se le otorgará la distinción de Visitante Ilustre. Además, las autoridades locales le obsequiarán piezas únicas confeccionadas por manos floridenses, que reflejan la artesanía local: un cáliz, un rosario artesanal confeccionado por un huasquero y mantas tejidas especialmente para la ocasión.



Con las 36.000 entradas agotadas en cuestión de horas para asistir a la Santa Misa central en la Plaza Asamblea de la ciudad de Florida, se anticipa un intenso movimiento en la ruta 5 desde la madrugada.



Según señaló Enciso, se espera el arribo de unos 400 voluntarios de distintas parroquias de Montevideo, quienes llegarán a partir de las 04:00 horas para colaborar con la organización.



Debido a la magnitud del evento, las tareas de control vehicular requerirán refuerzos externos, por esto un equipo de inspectores de tránsito de la Intendencia de Maldonado se trasladará a Florida, informó el intendente, para colaborar en el ordenamiento de los accesos, las zonas de exclusión y las áreas de estacionamiento de ómnibus y excursiones.



Más allá del impacto inmediato del domingo, Enciso destacó que el evento dejará mejoras permanentes para la comunidad como la remodelación de las plazas y espacios públicos circundantes, así como las intervenciones de limpieza y señalización.



Además de la flamante iluminación de la Catedral Basílica de Florida, inaugurada en las últimas horas. Al ser una edificación que sobresale en el horizonte de la capital - donde no abundan las torres ni los grandes edificios -, la nueva luminaria se aprecia con total claridad desde los accesos por la ruta 5.





Foto: Diócesis de Florida

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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