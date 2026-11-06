Tensión en el Campus: un policía manipuló un arma larga y jugadores intervinieron durante el partido de Libertad y City Torque

Montevideo City Torque goleó 6 a 0 a Libertad de San Carlos este jueves por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ante un importante marco de público.



En los últimos minutos del encuentro se produjo un incidente cuando una persona desde la tribuna arrojó un mate hacia la cancha, en dirección a uno de los jueces de línea.



Tras lo ocurrido, un efectivo policial que participaba del operativo de seguridad realizó un movimiento de carga con el arma larga que portaba, manteniéndola apuntada hacia el suelo.



La situación provocó la reacción de varios futbolistas, que se acercaron al policía para pedirle que bajara el arma. En ese momento se generó un intercambio entre jugadores, personal de seguridad arbitral y efectivos policiales.



El episodio fue registrado por una oyente que envió el video a FM GENTE. Las imágenes finalizan mientras se desarrollaba el incidente, sin mostrar cómo concluyó la situación.





Video enviado a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE