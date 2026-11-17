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Braganza explicó que la habilitación depende estrictamente de la vinculación con el BPS. Quienes no trabajan, se desempeñan en la informalidad o aportan exclusivamente a otras cajas (como la militar o la bancaria) no integran el padrón. Sin embargo, si un funcionario bancario también trabaja en una empresa privada que aporta al BPS, sí estará habilitado como activo.
Asimismo, el jerarca puntualizó que un mismo ciudadano puede estar habilitado para votar en hasta tres circuitos distintos si reúne las condiciones simultáneamente: por ejemplo, si trabaja como dependiente (activo), cobra una pensión (pasivo) y es propietario de una firma (empresario).
¿Cuáles son las multas por no votar?
Al tratarse de una elección obligatoria, quienes no concurran a las urnas y no justifiquen su ausencia deberán abonar las sanciones económicas correspondientes:
• Activos y pasivos: 1 Unidad Reajustable (UR), equivalente a unos 1.900 pesos uruguayos.
• Empleados públicos y egresados/docentes de la Udelar: La multa se duplica a 2 UR (unos 3.800 pesos).
• Empresas y mandatarios: La sanción varía según la cantidad de empleados registrados. Es de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, de 12 UR para empresas de entre 11 y 50 trabajadores, y asciende a 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.
Crecimiento de Maldonado y el dato de los extranjeros
Braganza destacó el crecimiento demográfico señalando que mientras que en la anterior elección del BPS Maldonado contó con 270 circuitos, el próximo domingo dispondrá de 345 mesas receptoras de votos. “No voy a decir que es un crecimiento exponencial, pero es más que importante”, consideró.
También compartió una cifra que calificó de llamativa: Maldonado cuenta con 652 extranjeros habilitados para votar con cédula de identidad (en su mayoría residentes con empresas establecidas en el departamento), superando a Canelones, que registra 597 habilitados bajo esa modalidad.
“Alguien podrá decir que el número no es revelador, pero superamos a Canelones en cantidad de extranjeros residentes con cédula de identidad y empresas habilitadas. Nuestro padrón crece de forma natural más rápido que el de Canelones, y eso no es un dato menor”, concluyó Braganza.