El hecho ocurrió pasada la medianoche del 16 de noviembre en la calle Sarandí, en la ciudad de San Carlos. Funcionarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR) que patrullaban la zona avistaron a un hombre mientras se llevaba de tiro una moto que se encontraba estacionada en la vía pública.



Al ser interceptado e interrogado por los policías sobre el origen del vehículo, el hombre confesó que lo acababa de hurtar, lo que motivó su inmediata detención. Pocas horas después, sobre las 02:30 de la mañana, el propietario de la moto se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente.



Tras comparecer ante la Justicia, el hombre de 29 años identificado con las iniciales J.S.A.S. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto agravado en grado de tentativa.



La pena impuesta fue de cinco meses de régimen de libertad a prueba bajo el cumplimiento de una serie de obligaciones como someterse a la orientación y vigilancia de la Dinama y prestar servicio comunitario una vez por semana.





Foto: imagen ilustrativa

Firma editorial: Redacción FM GENTE