El edil del Partido Colorado Eduardo Elinger anunció que realizará un planteo formal para impulsar la creación de un hogar de medio camino destinado a personas con problemas de salud mental en Maldonado.



El planteo surge luego de una reunión que mantuvo el jueves pasado con familiares de personas que atraviesan problemas psiquiátricos. En ese marco, destacó el trabajo que realizan los profesionales del área de salud mental del Hospital de San Carlos, donde se concentra gran parte de la atención.



Sin embargo, advirtió que existe una dificultad cuando los pacientes reciben el alta médica y deben regresar directamente a sus hogares, sin contar con un espacio intermedio que les permita continuar su proceso de recuperación.



"Lo que debe haber es un hogar, no solo diurno, sino un hogar para que, una vez que les dan el alta, tengan la posibilidad de dar ese paso intermedio antes de reingresar a la sociedad o a su propia familia", expresó.



Elinger señaló que desde hace años se plantea la necesidad de contar con un hogar de estas características y recordó que existe un grupo conformado por familiares y referentes de la comunidad que trabaja en esa dirección. También mencionó que recientemente se incorporaron recursos presupuestales para crear una casa y desarrollar actividades de contención.



En cuanto a posibles lugares para concretar el proyecto, indicó que durante el fin de semana recorrió junto a un ingeniero agrónomo, un ingeniero agrimensor y una arquitecta diferentes terrenos pertenecientes a la ANEP.



"Creemos con buenos ojos que allí se podría generar o implementar un tipo de programa", afirmó.



El edil consideró que algunos de esos predios podrían tener un destino productivo y social para el departamento. En ese sentido, cuestionó que existan terrenos estatales sin aprovechamiento y sostuvo que es necesario coordinar los recursos de los distintos organismos.



"Hay mucha tierra productiva. ANEP es uno de los organismos a los que increíblemente le votamos con mucha frecuencia la construcción de escuelas, la creación de liceos, y tienen en su haber tierras que en muchos casos creo que también debieran ser productivas para el departamento", señaló.



Elinger explicó que la atención de la salud mental debe contar con la participación de Salud Pública, que históricamente ha mantenido vínculos con los servicios de atención territorial y las policlínicas barriales.



"Hay profesionales, hay ministerios, hay áreas departamentales. Creo que debemos tomar una política de Estado y no seguir generando esta especie de espirales que no conducen a nadie", sostuvo.



LA SITUACIÓN DEL HOSPITAL DE SAN CARLOS



Consultado sobre las condiciones del Hospital de San Carlos, Elinger afirmó que el centro necesita mejoras y destacó el esfuerzo de los profesionales y de las comisiones de apoyo.



"Ya el hospital no da más. Quiero destacar el esfuerzo de los profesionales, de las comisiones de apoyo, pero desde hace muchísimos años la atención de salud mental se concentra allí", manifestó.



Insistió en que la falta de un espacio de transición afecta tanto a quienes reciben el alta como a sus familias, que muchas veces no cuentan con las condiciones necesarias para acompañar adecuadamente el proceso.



"Una vez que se le da el alta a quienes de alguna manera están en un tratamiento, luego no hay una transición. Están directamente en sus familias y las familias muchas veces no están en posibilidades", explicó.



OTRO PLANTEO POR TERRENOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL



Por otra parte, el edil se refirió al anuncio del Ejecutivo departamental sobre la ampliación del Hospital de San Carlos y señaló que están a la espera de que se presenten las solicitudes correspondientes para avanzar con el comodato del terreno.



"Estamos deseosos de que lleguen con todas las solicitudes para dar el comodato y que esa obra comience a llevarse a cabo", expresó.



Finalmente, Elinger recordó otras iniciativas vinculadas al aprovechamiento de inmuebles públicos, entre ellas la posibilidad de utilizar antiguas escuelas rurales que permanecen cerradas para desarrollar proyectos sociales.



Como ejemplo, mencionó una experiencia en el departamento de Rocha, donde recientemente se inauguró un espacio de atención para mujeres con problemas de adicciones en una escuela rural.



En ese sentido, recordó que anteriormente había planteado la propuesta de impulsar "escuelas rurales y escuelas vivas", mediante la reutilización de edificios que dejaron de funcionar como centros educativos.



El edil sostuvo que el objetivo es avanzar en propuestas concretas, con respaldo técnico y coordinación entre los organismos públicos, para aprovechar los recursos existentes y atender distintas necesidades sociales del departamento.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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