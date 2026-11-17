Una nueva jornada del festival Euforia del Libro se llevó adelante ayer lunes en la Azotea de Haedo. Durante el encuentro, Salvador Neves, Emerson de los Santos, Jorge Burel y Pedro Bordaberry presentaron sus más recientes publicaciones centradas en historia política, la faceta periodística de Zelmar Michelini, el ejercicio de la prensa en dictadura y el mayor accidente aéreo en la historia de Uruguay.El periodista y escritor Salvador Neves presentó Tiempo de redacciones, un trabajo que ilumina la faceta menos explorada de Zelmar Michelini. Según explicó el autor a FM GENTE, el libro busca mostrar que Michelini, más allá de su trayectoria política, fue ante todo un hombre de prensa.“Desde que tenía 15 años anda armando redacciones y una gran parte de su aporte es construir esos espacios que produjeron cosas maravillosas; creo que la más alta fue el diario Hechos”, señaló Neves. Asimismo, destacó que la obra invita a redescubrir “una época que ya no existe, en la que la redacción de un diario era un lugar muy especial y lleno de vida”.La memoria y el dolor de una tragedia olvidada tuvieron su espacio con Aquel humo negro, del escritor artiguense Emerson de los Santos. El libro reconstruye el accidente ocurrido el 10 de febrero de 1978 en la ciudad de Artigas, considerado hasta hoy la mayor tragedia aérea de Uruguay.En el siniestro fallecieron las 44 personas que viajaban a bordo, entre tripulantes y pasajeros, incluidos varios niños y un bebé. De los Santos relató la dificultad de investigar un hecho que generó un luto profundo y que durante décadas permaneció guardado en el silencio debido al impacto emocional en las familias afectadas, recordando la magnitud de un desastre cuyo incendio demandó más de dos horas para ser extinguido.Por su parte, el periodista Jorge Burel presentó El mejor lugar, el peor momento, una obra testimonial que retrata sus inicios en el oficio durante la última dictadura cívico militar. “No pudo haber en la historia del país momento peor para iniciarse en el periodismo. Es un recuerdo de esa época y una descripción de cómo operaba la dictadura para impedir todo ejercicio de libertad en la expresión pública”, afirmó Burel.El autor detalló la arbitrariedad de la censura en aquellos años, explicando que el control sobre los medios se ejercía sin reglas claras sobre qué se podía decir y que, ante cualquier sospecha de haber cruzado el límite, los periodistas eran convocados por las autoridades. “Las órdenes que podía dar un militar a través de una llamada telefónica a la redacción de un diario tenían el mismo poder que la orden que podía dar a la tropa en el patio de un cuartel”, subrayó.Finalmente, Burel destacó que el libro también funciona como un homenaje a quienes fueron sus maestros en una etapa en la que el oficio se aprendía bajo la tutoría directa de los periodistas mayores.Además, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó durante la jornada su libro ¡Al trabajo y adelante!, una obra dedicada a Benito Nardone, conocido popularmente como "Chico Tazo", dirigente ruralista que tuvo un papel destacado en la política nacional y cuya trayectoria, según explicó el autor, merece ser conocida y estudiada."Es un personaje fundamental del Uruguay allá por los 40, los 50 y principios de los 60", señaló el senador, quien explicó que originalmente Nardone pertenecía al Partido Colorado, dentro del sector batllista, y trabajaba como cronista policial en el diario El Día. "Lo siguieron masas y masas ruralistas de todo el país y terminó decidiendo elecciones", afirmó.