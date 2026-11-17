Más de un centenar de vecinos del barrio Urbanización al Norte elevaron un reclamo formal ante autoridades departamentales y nacionales para exigir una intervención urgente frente a la presencia permanente de perros sueltos en la vía pública.



La carta, a la que accedió FM GENTE - acompañada por planillas con firmas, números de cédula de identidad y fotografías - fue dirigida al presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) Esteban Vieta, al director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado Jorge Píriz, y al jefe de Policía de Maldonado Víctor Trezza.



Según explican los firmantes, la medida responde a la falta de soluciones efectivas tras haber realizado reiteradas denuncias individuales ante el INBA, llamados a los servicios de emergencia e intentos de diálogo “con vecinos de la zona para encontrar una solución, pero hasta el momento no hemos logrado resolver esta problemática”.



En el documento detallan que los animales circulan sin control por calles y veredas, persiguiendo y acercándose peligrosamente a autos, motos y transeúntes.



Esta situación ya ha derivado en episodios de gravedad, incluyendo mordeduras a peatones, situaciones de riesgo para madres que caminan con sus hijos y caídas de motociclistas, con vecinos que sufrieron fracturas y debieron afrontar de su propio bolsillo los costos de reparación de sus vehículos.



“Ya nos resulta imposible realizar con tranquilidad actividades cotidianas tan

simples como salir a caminar o hacer un mandado, por temor a sufrir una mordedura o un accidente”, señalan los denunciantes, y añaden que a este escenario “se suman el nerviosismo, el miedo y la angustia que esta situación genera entre los vecinos y sus familias”.



Los vecinos enfatizan que su intención no es perjudicar a los perros, sino alcanzar una solución responsable que resguarde tanto la integridad de las personas como el bienestar animal. En esa línea, remarcan que algunos residentes incluso colaboraron llevando a castrar a varios ejemplares, aunque aclaran que dicha acción, por sí sola, no evita que los animales sigan sueltos en la calle representando un peligro vial y peatonal.



Además de las imágenes adjuntas en la presentación formal, los vecinos indicaron que disponen de videos que documentan los incidentes diarios. Finalmente, manifestaron su disposición a colaborar en la búsqueda de alternativas, pero advirtieron que, de no obtener una respuesta pronta y concreta, “nos veremos obligados a buscar otras vías de intervención ante las autoridades correspondientes”.





Imágenes cedidas a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE