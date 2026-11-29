El fútbol le regaló una tarde inolvidable a Emiliano Martínez Toranza. El futbolista nacido en Maldonado se consagró campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras y alcanzó uno de los logros más importantes de su carrera, en una final disputada en el Estadio Centenario.



El equipo brasileño venció 1-0 a Estudiantes de La Plata y conquistó su cuarta Copa Libertadores, sumando un nuevo título internacional a su historia. Entre los campeones estuvo Martínez, quien con 27 años continúa sumando experiencias y conquistas en el fútbol internacional.



La historia de Emiliano comenzó en Maldonado, donde dio sus primeros pasos en el fútbol en la escuela Charruitas. Posteriormente integró la selección departamental y, gracias a su crecimiento deportivo, llegó a las divisiones juveniles de Nacional.



En el conjunto tricolor vivió una de las primeras grandes alegrías de su carrera al conquistar la Copa Libertadores Sub-20 en 2018. Su debut en Primera División llegó el 16 de septiembre de 2019, en un partido frente a Liverpool. Permaneció en Nacional hasta 2021 y durante ese período también obtuvo el Campeonato Uruguayo 2019-2020 y la Supercopa Uruguaya 2021.



En agosto de 2021 comenzó una nueva etapa fuera del país al fichar por Red Bull Bragantino de Brasil, donde permaneció hasta 2022. Luego dio el salto al fútbol europeo y llegó al FC Midtjylland de Dinamarca a fines de agosto de ese año, inicialmente en condición de préstamo. Posteriormente, el club adquirió su ficha de manera definitiva.



Durante su etapa en Dinamarca disputó varias temporadas de la Superliga local y tuvo participación en competiciones europeas, sumando experiencia en el fútbol del viejo continente.



En 2025 regresó a Brasil para incorporarse a Palmeiras, uno de los equipos más importantes del continente. Desde entonces compite en el Brasileirão, el Campeonato Paulista, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores.



A nivel de selecciones, Martínez también consiguió llegar al combinado mayor de Uruguay. Su debut se produjo el 14 de junio de 2023 frente a Nicaragua. Desde entonces formó parte del plantel celeste en la Copa América 2024, las Eliminatorias y la Copa Mundial de la FIFA 2026.





(Foto: Emiliano Martinez y familia)

Firma editorial: Redacción FM GENTE