Encontraron un arma robada durante una investigación y un hombre de 64 años terminó condenado

La investigación comenzó el 24 de octubre, cuando se denunció el robo de una pistola HK calibre 9 mm, que tenía un cargador y 15 municiones.



Tres días después, durante un operativo, efectivos policiales intentaron identificar un automóvil cuyos ocupantes se dieron a la fuga. Al llegar a una vivienda de la calle Isla de Flores, uno de ellos bajó del vehículo e ingresó al predio.



Poco después, en las inmediaciones, la Policía encontró la pistola denunciada como robada, además de dinero y envoltorios con una sustancia blanca.



A partir de la investigación, se logró identificar al presunto responsable, un hombre de 64 años que tenía antecedentes penales. Con autorización de la Fiscalía, en la mañana del 11 de noviembre se realizó un allanamiento en la vivienda.



Durante el procedimiento fueron incautados un revólver calibre 32 con tres cartuchos, siete envoltorios con sustancia vegetal y 390 pesos. Además, el hombre fue detenido.



Tras comparecer ante la Justicia, fue condenado como responsable de un delito relacionado con la tenencia y circulación ilegal de armas y municiones.



La pena fue de seis meses de prisión, que cumplirá en libertad a prueba. Durante ese período deberá permanecer en su domicilio, cumplir arresto domiciliario nocturno durante los primeros dos meses, presentarse semanalmente en una seccional policial y realizar tareas comunitarias dos horas por semana.

Firma editorial: Redacción FM GENTE