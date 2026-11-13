Junta de Maldonado declaró de interés departamental un festival hípico tras marcha atrás del FA y con el único voto en contra de Rita Colombo

La Junta Departamental de Maldonado declaró de interés departamental las actividades del 6º Festival Criollo Rienda y Tradición, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en la Sociedad Criolla Los Coronillas de San Carlos.La aprobación definitiva llegó tras una instancia en sala en la que la bancada del Frente Amplio rectificó su postura inicial - que había sido negativa-, dejando a la edila Ana Rita Colombo como la única representante en rechazar la iniciativa por cuestionamientos vinculados al bienestar animal.El expediente, presentado por el organizador del festival Andrés Coyto ingresó al plenario con informe favorable de la Comisión de Legislación - firmado por los ediles Chalar, Muto, Vicentino, Rodrigo y Garateguy -, pero sin el respaldo de los integrantes frenteamplistas de dicha comisión.Al someterse a votación en primera instancia, la declaratoria obtuvo 20 votos afirmativos en 29 ediles presentes. La falta de acompañamiento opositor provocó la reacción del edil nacionalista Andrés Arias, quien manifestó su asombro recordando que la misma integración de la Junta había aprobado el evento por unanimidad el año anterior.“Nos sorprende que dicho espectáculo, que se va a realizar en nuestro departamento por quinto año consecutivo, no se vote por unanimidad. EnComisión este expediente no fue firmado por el Frente Amplio, algo que nos llama poderosamente la atención”, expresó Arias en sala.El curul destacó que el festival colabora con la Escuela Rural Nº 62 de Las Cañas mediante un porcentaje de lo recaudado (no el total). En su intervención, Arias subrayó el valor de este gesto: “Algo sumamente importante. Tantas veces nos hemos quejado aquí, por parte de todos los partidos políticos, de la falta y de las carencias que tienen las escuelas de nuestro departamento. Votamos declaratorias de interés departamental que no todas colaboran con las escuelas rurales, pero aquí tenemos un espectáculo que sí lo hace, que mueve, que genera”, dijo.“Les pedimos que, cuando un expediente deja algo en el departamento, lo acompañen, porque esto es sumamente importante para los chicos de la zona”, reclamó.Tras la exposición de Arias, la edila frenteamplista Agustina López solicitó la rectificación de la votación. En la segunda instancia, la bancada opositora cambió su postura y el expediente resultó aprobado por 28 votos en 29.El debate: bienestar animal y controlesAl fundamentar el cambio de postura de su bancada, el edil del Frente Amplio Marcelo González explicó que la reticencia inicial no respondía al fin solidario del evento - con el cual manifestó total acuerdo -, sino a la necesidad de exigir mayores controles en las competencias ecuestres.“Hay un montón de organizaciones sociales que defienden los derechos de los animales en estas competencias. Hay una ley que está por reglamentarse, que se aprobó hace poco tiempo, relativa al tema de la participación de los menores de edad en estas competencias”, señaló González, remarcando que, si bien acompañó el proyecto, es necesario “empezar a relativizar con un poquito más de fuerza” y exigir garantías en este tipo de espectáculos.Por su parte, la edila Ana Rita Colombo fundamentó el único voto negativo de la noche apuntando directamente a las jineteadas y a la falta de información sobre la fiscalización estatal.El posicionamiento de Colombo cuestionando la fiscalización del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y el cuidado de los equinos cobra particular notoriedad pública debido a los antecedentes que la propia edila mantiene con dicho organismo y la Justicia por presuntas infracciones a la Ley de Bienestar Animal.“Considero que las jineteadas, si hubiera un control de que se quitan los elementos punzantes que hacen corcovear al caballo, no significarían un circo romano. Pero en el interior, lamentablemente, vemos que los caballos salen con los vientres todos marcados”, sostuvo.La curul adelantó que presentará un pedido de informes al respecto, argumentando que la presencia del INBA “no garantiza nada”.“Me parece excelente ayudar a las pruebas de riendas, es decir, unir las actividades con los caballos, pero de una forma que no sea un circo romano. Como no tengo la información, por eso mi voto es en contra”, añadió Colombo.Foto: https://puntadelesteinternacional.com/