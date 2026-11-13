La marca de surf O’Neill apuesta a Punta del Este y abrió su primer local en Atlántico Shopping

La reconocida marca californiana de surf y deportes acuáticos O’Neill continúa su plan de expansión en Uruguay con la apertura de su primera tienda en un centro comercial, ubicada en Atlántico Shopping de Punta del Este.



“Estamos con crecimiento de la marca, por suerte, en todo el país, y estamos empezando a abrir locales en shoppings. Tenemos la suerte de que Atlántico, en Punta del Este, sea el primero. Nos venimos con más sorpresas para adelante, ya lo van a poder ver”, dijo a FM GENTE Rafael Píriz, representante e importador oficial de O’Neill en Uruguay.



“Las expectativas son que va a ser una buena temporada de vender nuestros productos para surfear”, añadió.



Fundada en 1952 en Santa Cruz, al norte de California, O’Neill nació de una necesidad concreta: permitir que los surfistas pudieran permanecer más tiempo en las aguas frías del Pacífico. La empresa fue la primera en el mundo en inventar y fabricar trajes de neopreno para surfear, señaló Píriz.



“Nuestro origen es que somos especialistas en protegernos del agua. Desde ahí, abarcamos todo lo que sea ropa para estar a la intemperie, incluso hasta para la nieve, porque como decimos nosotros, la nieve es agua congelada”, explicó.



El vínculo de la marca con Punta del Este no es casual. Según subrayó el representante, el surf en el balneario es una actividad que se practica todos los días del año, lo que convierte a la ciudad en un punto clave para la comercialización de sus productos técnicos y casuales.



Además, el nuevo local rinde homenaje al talento local. Las paredes de la tienda exhiben fotografías de destacados surfistas de Punta del Este y campeones uruguayos, entre ellos Martín Ottado, Julián Schweizer y Marcela Machado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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