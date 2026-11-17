Familiares de personas privadas de libertad en la cárcel de Las Rosas trasladaron a FM GENTE su preocupación por las demoras en la entrega de encomiendas con alimentos que envían a través del Correo Uruguayo.



Según señalaron, anteriormente los internos recibían los paquetes durante las primeras horas de la mañana, pero esta modalidad habría cambiado y actualmente se registran demoras que se extienden hasta pasado el mediodía.



La situación genera especial preocupación ante el aumento de las temperaturas, ya que los alimentos permanecen varias horas dentro de cajas sin que las familias tengan certeza de cuándo serán entregados.



Además, explicaron que no todos los internos cuentan con medios para refrigerar la comida, por lo que muchas familias se organizan para enviar alimentos que puedan ser consumidos y compartidos.



Los familiares indicaron que las encomiendas deben despacharse antes de las 15:00 horas del día anterior, lo que implica que, entre el envío y la entrega, los productos pueden permanecer cerca de 24 horas o incluso más sin llegar a sus destinatarios.



Si bien reconocen que el sistema de encomiendas representa una facilidad para hacer llegar alimentos a las personas privadas de libertad, consideran que las demoras actuales dificultan su funcionamiento y aumentan el riesgo de que la comida se eche a perder.



El planteo busca que se revisen los tiempos de entrega dentro del establecimiento penitenciario, especialmente ante la proximidad del verano y las temperaturas cada vez más elevadas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE