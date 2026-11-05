Un fernandino será parte del equipo técnico que musicalizará la misa del Papa en Uruguay

Un fernandino tendrá participación en uno de los acontecimientos más importantes de los próximos días en Uruguay. Se trata de Gabriel Doldán, técnico en sonido, quien formará parte del equipo responsable de la musicalización de la misa que celebrará el Papa este sábado 7 de noviembre en la ciudad de Paysandú.



En diálogo con FM GENTE, Doldán contó que integra el equipo técnico de Catherine Vergnes, una de las artistas que tendrá a su cargo la interpretación musical junto a Lucas Sugo.



Durante la ceremonia interpretarán el himno Una Gran Alegría, compuesto por Dios Melano y Santiago Soares de Lima, que representa la llegada del Papa a Uruguay. También estarán a cargo de otros momentos musicales de la misa, con canciones solicitadas por la Iglesia y dos temas del repertorio de Vergnes.



Los preparativos comenzaron varias semanas atrás, con reuniones e intercambios técnicos con la producción local de Paysandú. Según explicó Doldán, el equipo de sonido procedente de Argentina ya comenzó a llegar al lugar y este jueves viajarán para realizar una primera inspección. El viernes está previsto el montaje y las pruebas de sonido sobre el escenario.



Para el técnico fernandino, la oportunidad representa un paso importante en su carrera profesional, más allá de sus creencias religiosas.



“Es uno de los puntos más altos como carrera profesional. No todos los días uno tiene la suerte de participar en un megaevento y que nos den la responsabilidad de poder conducir la parte musical de la misa”, expresó.



Doldán también destacó la dimensión del acontecimiento, que tendrá repercusión internacional y una transmisión para distintos lugares del mundo.



"Es una gran alegría poder participar como fernandino de un evento de primer nivel mundial”, señaló en la entrevista con FM GENTE.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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