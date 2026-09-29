Condenado por violación de domicilio agravado tras ser encontrado en el patio de una casa

La propietaria de una casa, ubicada en el barrio Hipódromo, se percató de que un hombre había escalado el muro de su vivienda y había ingresado al patio, el pasado 27 de setiembre sobre las 03:30 horas.



La mujer denunció el hecho inmediatamente a la Policía que se hizo presente en el lugar a los pocos minutos y sorprendió al individuo.

Efectivos de la Guardia Republicana detuvieron a A.F.A.M., de 31 años y poseedor de antecedentes penales, al tiempo que constataron que no había llegado a robar objetos ni a causar daños materiales dentro de la propiedad.



Tras ser detenido y comparecer ante la Justicia, este lunes 28 fue condenado por un delito de violación de domicilio agravado a la pena de tres meses de prisión.

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