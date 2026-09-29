Condenado por violación de domicilio agravado tras ser encontrado en el patio de una casa

La mujer denunció el hecho inmediatamente a la Policía que se hizo presente en el lugar a los pocos minutos y sorprendió al individuo.
Efectivos de la Guardia Republicana detuvieron a A.F.A.M., de 31 años y poseedor de antecedentes penales, al tiempo que constataron que no había llegado a robar objetos ni a causar daños materiales dentro de la propiedad.
Tras ser detenido y comparecer ante la Justicia, este lunes 28 fue condenado por un delito de violación de domicilio agravado a la pena de tres meses de prisión.