Un episodio de racismo quedó registrado en las últimas horas en Montevideo, en la previa de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.



Una hincha del equipo argentino fue filmada realizando gestos que imitaban a un mono mientras pasaba junto a un grupo de simpatizantes brasileños. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron el repudio de medios y cuentas partidarias de Palmeiras.



El hecho ocurrió en medio de la llegada de miles de hinchas de ambos equipos a la capital uruguaya para presenciar la definición continental.



Esta problemática se repite sistemáticamente en el fútbol sudamericano, donde se han registrado distintos casos de discriminación en los últimos años, algunos de los cuales derivaron en sanciones económicas y deportivas por parte de la Conmebol.

Firma editorial: Redacción FM GENTE