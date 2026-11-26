En el entorno de la hora 6.05 de este jueves 26 de noviembre, la Policía recibió un llamado a través del 9-1-1 dando cuenta del vuelco de un automóvil a la altura del kilómetro 83 de la ruta 39, cerca de la ciudad de Aiguá.



El personal policial enviado al lugar, constató que se trataba de un coche Volkswagen Gol que se encontraba volcado fuera de la ruta, en cuyo interior fue encontrado su único ocupante, un hombre de 47 años.



Personal de la emergencia médica móvil enviado al lugar, confirmó que el conductor se encontraba sin vida. En el lugar trabajó personal policial de seccional 8ª de Aiguá, Policía Caminera y Policía Científica.



Por el momento no se conocen las causas del despiste y vuelco ni tampoco la identidad de la persona fallecida.

Firma editorial: Redacción FM GENTE