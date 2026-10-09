Falleció el hombre que fue atropellado por un automóvil en Maldonado

El peatón fue atropellado en las inmediaciones del BPS de Maldonado, el pasado miércoles 7, y se encontraba en el CTI del Mautone a causa de las lesiones sufridas.
Ampliaremos.
El peatón de 78 años que había sido atropellado en la mañana de este jueves en la rambla Claudio Williman falleció en horas de la tarde, a raíz de las graves l...
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 207 y obligó a desviar el tránsito por el interior de la ciudad de Rocha.
El siniestro de tránsito ocurrió la mañana de este viernes 19 en Circunvalación 17 de Junio y Avenida Garzón.
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo.