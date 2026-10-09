Falleció el hombre que fue atropellado por un automóvil en Maldonado

Plumer Villagrán, de 78 años, falleció este jueves víctima de un siniestro de tránsito ocurrido el día anterior, informaron fuentes médicas a FM GENTE.



El peatón fue atropellado en las inmediaciones del BPS de Maldonado, el pasado miércoles 7, y se encontraba en el CTI del Mautone a causa de las lesiones sufridas.



Ampliaremos.

Volver atrás