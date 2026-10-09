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Falleció hombre, atropellado, automóvil, Maldonado
Policiales y Judiciales
16:50

Falleció el hombre que fue atropellado por un automóvil en Maldonado

La víctima de 78 años permanecía internada en el Sanatorio Mautone.

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Plumer Villagrán, de 78 años, falleció este jueves víctima de un siniestro de tránsito ocurrido el día anterior, informaron fuentes médicas a FM GENTE.

El peatón fue atropellado en las inmediaciones del BPS de Maldonado, el pasado miércoles 7, y se encontraba en el CTI del Mautone a causa de las lesiones sufridas.

Ampliaremos.
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