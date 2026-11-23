El senador Sebastián Da Silva presentó este lunes un proyecto de ley para exonerar del pago de multas a las personas y empresas que estaban habilitadas para votar en las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), pero no concurrieron a sufragar el pasado domingo 22 de noviembre.



La iniciativa establece que quienes incumplieron con la obligación de votar en estos comicios queden exentos de las sanciones económicas previstas en el artículo 21 de la Ley N.º 16.241.



En la exposición de motivos, Da Silva sostiene que, si bien la elección constituye un mecanismo importante de participación de los sectores vinculados al sistema de seguridad social, corresponde considerar las características particulares de este tipo de instancias y la incidencia económica que pueden tener las multas.



El legislador entiende que la participación debe promoverse principalmente a través de la difusión y la información sobre la importancia de estas elecciones.



El proyecto establece que la exoneración tendrá carácter excepcional y se aplicará únicamente a los comicios del 22 de noviembre de 2026. Por lo tanto, no modifica la obligatoriedad del sufragio ni el régimen de sanciones para futuras elecciones.



Da Silva también señala que existen antecedentes de medidas similares en las leyes N.º 17.972, de 2006, y N.º 18.782, de 2011, que establecieron exoneraciones de sanciones en anteriores elecciones de representantes sociales ante el BPS.



La propuesta deberá ser considerada por el Parlamento.

Firma editorial: Redacción FM GENTE