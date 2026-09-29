“La voy a llorar todos los días de mi vida”: Lucas Sugo habló tras el fallecimiento de su hija Florencia

Florencia luchó durante más de un año contra una enfermedad oncológica, por la cual recibió tratamiento en Uruguay y en el exterior del país, entre ellos, Estados Unidos.



En agosto de 2026, su padre, Lucas Sugo, comunicó a través de sus redes sociales que suspendía sus shows programados, algo que fue tomado con sorpresa por sus fans.



Horas después, el 19 de agosto, tanto la productora del artista como el propio Lucas Sugo comunicaron el fallecimiento de Florencia, a los 23 años.



Este 29 de setiembre, Lucas Sugo habló por primera vez públicamente de lo sucedido.



“Les quiero agradecer el afecto, la contención y el respeto en este tiempo tan difícil y tan doloroso. Toca seguir, de eso se trata la vida: o sea, levantarse y seguir. Porque sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien. Entonces, seguimos. Por más que también mi Flor amada sepa que la voy a llorar todos los días de mi vida, también por ella me voy a levantar todos los días con ganas de pelear, dar pelea, seguir adelante y ser feliz. Por ella, por mi familia, por las personas que me quieren bien. Los saludo una vez más”, dijo.



“Recuerden que hay un capital emocional. A veces insistimos en invertir todo ese capital en el mañana, y no hay cosa más incierta que el mañana. Si podemos agarrar una buena parte de ese capital emocional e invertirlo en el hoy, vivir hoy con menos estrés, con menos quejas, con menos preocupaciones, creo que sería lo mejor. Yo voy a intentar hacerlo así”, concluyó.

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