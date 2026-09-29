Cuatro empresas se disputan la licitación del parador de la Parada 1 de La Brava

La apertura de ofertas para la licitación del parador de la Parada 1 de Playa Brava - lindero a “Los Dedos” - se realizó esta mañana en la Dirección de Adquisicionesde la Intendencia de Maldonado, informó el periodista de FM GENTE, Marcelo Gallardo, en su cuenta de X.



La oferta más importante fue la de la empresa Donato Alas SAS, liderada por el reconocido desarrollista inmobiliario Donato Schabsis.



Su propuesta resultó ser la más competitiva del proceso al liderar ambos rubros económicos: fijó un canon anual de $ 2.007.000 y proyectó una inversión en infraestructura de $ 87.895.440, superando en ambos casos a los otros tres oferentes.



Otra de las ofertas fue presentada por la empresa Careza Sociedad Anónima, de los empresarios locales Elbio y Diego Rodríguez, quienes cotizaron un canon anual de $ 1.130.000 y un valor estimado de obras de 1.437.338 dólares.



Una tercera oferta provino de la empresa Parador Playa Brava SAS, con un canon anual de $ 1.200.000 y un valor estimado de obras de 690.319 dólares. En tanto, la cuarta oferta fue presentada por la empresa Vides Sociedad Anónima, con un canon anual de $ 1.845.000 y obras estimadas en 30 millones de pesos.



Por su parte, el pliego de condiciones establece que el concesionario deberá explotar el parador brindando servicios gastronómicos e higiénicos de excelencia, así como wifi, disponibles todos los días desde la mañana hasta la caída del sol. Además, tiene la obligación de demoler las instalaciones existentes en planta baja y la construcción de nuevas obras.



La empresa que opere el establecimiento tendrá uso exclusivo del área del parador, con posibilidad de instalar hasta dos quioscos de playa.

Volver atrás