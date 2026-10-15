Finalmente no fue enviado a Montevideo el Poni baleado sino que fue atendido en Animales sin Hogar y evoluciona favorablemente

El hombre asistía con alimento al animal y había notificado sobre la situación a diversas instituciones, sin embargo, ninguna de ellas había ofrecido una solución.
Tras reportar el hecho en FM GENTE, Nicolás, un vecino de Maldonado, se solidarizó con el caso y ofreció hacerse cargo del animal. Este jueves informó que, tras realizarle los estudios correspondientes, el veterinario a cargo constató que el hueso de la pata se encuentra fracturado en cinco partes debido a un impacto de bala que todavía permanece alojada en el lugar.
A pesar del escenario, Nicolás manifestó que el animal se encontraba más aliviado gracias a los calmantes suministrados por el veterinario. Finalmente no fue trasladado a la capital del país como había trascendido sino que fue llevado a Animales sin Hogar, donde cuentan con quirófano y los medios necesarios para continuar su tratamiento.
Denuncian que un poni permanece herido desde el viernes y no han logrado que lo asistan
(Actualizado 22 horas)