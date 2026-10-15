Finalmente no fue enviado a Montevideo el Poni baleado sino que fue atendido en Animales sin Hogar y evoluciona favorablemente

Un vecino de barrio Las Cooperativas denunció ayer miércoles que un poni se encontraba con su pata derecha herida en un predio frentista a su casa.El hombre asistía con alimento al animal y había notificado sobre la situación a diversas instituciones, sin embargo, ninguna de ellas había ofrecido una solución.Tras reportar el hecho en FM GENTE, Nicolás, un vecino de Maldonado, se solidarizó con el caso y ofreció hacerse cargo del animal. Este jueves informó que, tras realizarle los estudios correspondientes, el veterinario a cargo constató que el hueso de la pata se encuentra fracturado en cinco partes debido a un impacto de bala que todavía permanece alojada en el lugar.A pesar del escenario, Nicolás manifestó que el animal se encontraba más aliviado gracias a los calmantes suministrados por el veterinario. Finalmente no fue trasladado a la capital del país como había trascendido sino que fue llevado a Animales sin Hogar, donde cuentan con quirófano y los medios necesarios para continuar su tratamiento.(Actualizado 22 horas)