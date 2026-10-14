Línea Este incorporó una nueva ruta que conecta Montevideo con Punta del Este por balnearios de la zona oeste

La empresa Línea Este comenzó este martes 13 a operar nuevas frecuencias entre Montevideo y Punta del Este, con un recorrido que incluye distintos balnearios de la zona oeste de Maldonado.



La medida fue autorizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tras una solicitud presentada por los habitantes de esas localidades.



En diálogo con FM GENTE, el gerente departamental de la empresa, Miguel Arón, explicó que los servicios funcionan todos los días, con una salida desde Montevideo a las 7:00 y un regreso desde Punta del Este a las 14:00.



El recorrido comprende la ruta Interbalnearia, Camino de los Arrayanes, Punta Negra, Punta Colorada, San Francisco y Piriápolis, para luego retomar la Interbalnearia a la altura de Solís.



Las nuevas frecuencias estarán disponibles durante el horario de invierno, que se extiende desde la semana posterior a Turismo hasta el 20 de diciembre.



Arón destacó que la incorporación responde a una necesidad planteada por los vecinos mediante una recolección de cientos de firmas. Además, señaló que el primer servicio de las 14:00 registró una ocupación cercana a su capacidad máxima.



Por otra parte, informó que la salida de las 14:00, que anteriormente contaba con un servicio semidirecto, incorpora ahora una opción directa hacia Montevideo, además de la nueva frecuencia por los balnearios.



De cara a la próxima temporada de verano, la empresa prevé ampliar sus servicios directos. Según adelantó el gerente, la próxima semana se sumarán otras dos frecuencias de estas características, con el objetivo de que el 95 % de los turnos cuente con una alternativa directa.



Finalmente, Arón destacó que las unidades disponen de wifi, cargadores para celulares y climatización. También subrayó la importancia de los protocolos de limpieza y su fiscalización, junto con la puntualidad, la agilidad y la cordialidad en la atención a los pasajeros.

Volver atrás