“Tienen que saber la realidad que estamos viviendo”: movilizaciones del sindicato del Hospital de Maldonado

La Comisión Interna del Hospital de Maldonado (perteneciente al sindicato de Funcionarios de Salud Pública) se reunirá este viernes con la Unidad de Negociaciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para avanzar en un nuevo convenio colectivo.



En ese marco, resolvieron acompañar este jueves el paro nacional de funcionarios de la salud pública, que incluyó una movilización en la capital del país.



El sindicato reclama que los funcionarios de este sector puedan atenderse en el hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE). También se movilizan “por un nuevo convenio colectivo que contemple los salarios y las condiciones de trabajo”, puntualizó la vocera de la comisión interna del hospital, Daiana Rodríguez.



“Estamos movilizándonos para que el pueblo sepa que estamos con bajas de funcionarios, que se están sancionando y no se están cumpliendo con las medidas”, añadió.



“Tienen que saber la realidad que estamos viviendo”, enfatizó Rodríguez informando que la atención en el hospital no se vería afectada por este paro.



El gremio mantiene reclamos desde hace un largo tiempo por falta de personal y de camas disponibles. Esta situación ha derivado en la existencia de “trabajadores desgastados, estresados, certificados con problemas de salud mental y un alto nivel de ausentismo”, denunciaron a través de un comunicado en el mes de setiembre.





Foto enviada a FM GENTE

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