"Un fracaso" y jubilados que renuevan préstamos por $500: sindicato reclama por las dificultades que enfrenta esa población

La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) calificó como un fracaso la implementación del sistema de renovación anticipada de préstamos del Banco de Previsión Social (BPS), que comenzó a funcionar en octubre.



Según el sindicato, de unas 200.000 personas que podían acceder al beneficio, menos de 10.000 lograron concretar el trámite.



El secretario de Prensa de ATSS, Gonzalo Moreira, explicó en la Contratapa de la Revista de FM GENTE, que la nueva modalidad permite solicitar una renovación anticipada con una sola cuota paga, pero únicamente a través de la página web del organismo.



“A partir de los primeros días de octubre lo que tuvimos fue una fila de jubilados en cada una de las oficinas de todo el país reclamando porque no tenían el usuario para hacer eso, y si lo tenían no entendían cómo realizarlo”, puntualizó.



Moreira señaló que los funcionarios tampoco disponían de los permisos necesarios para gestionar las solicitudes de manera presencial, lo que dificultó brindar respuestas a quienes acudieron a las dependencias.



“Nosotros consideramos un fracaso desde el punto de vista en el cual se impide a la gente poder recurrir a la atención presencial para dar solución a las demandas”, expresó.



“Hay un tema no menor, que nuestros jubilados sacan préstamos de $500 y renuevan préstamos con cuotas de $1000 para sacar con suerte $700. La gente está sacando préstamos de miseria, le está costando realmente llegar a fin de mes. Tener que elegir entre pagar remedios, el alquiler o la comida es la vida normal de la mayoría de nuestros jubilados”, manifestó Moreira.



Asimismo señaló que el BPS estableció ese monto mínimo desde hace unos años. “Hasta hace tres o cuatro años la gente venía a renovar para llevarse $100. Ahora dijeron que ningún préstamo se podía renovar por menos de $500”.



“Esto es una tomada de pelo para toda la población y después nosotros como funcionarios tenemos que dar la cara por decisiones que toman personas que fueron elegidas políticamente”, concluyó.

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.