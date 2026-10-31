Formalizaron a una joven de 18 años por insultar a la Policía pero suspendieron el proceso de forma condicional

Policías de PADO de la Zona Operacional II realizaban el Operativo Ñandubay de control vehicular en el barrio Cerro Pelado cuando intervinieron a una moto con dos ocupantes, el pasado 29 de octubre sobre las 19:30 horas.



Al ser notificada de que la moto presentaba irregularidades y sería incautada, la propietaria - una joven de 18 años sin antecedentes penales – “perdió el control y comenzó a lanzar improperios y amenazas hacia los efectivos”, señala el comunicado policial.



La joven fue detenida y derivada a una dependencia policial. Al día siguiente fue trasladada al Juzgado Letrado de 4to Turno y luego de formalizarla por la presunta comisión de un delito de agravio a la autoridad policial, las partes acordaron la suspensión condicional del proceso.



Esta es una herramienta del sistema penal que permite que una persona imputada por un delito menor no vaya a juicio ni reciba una condena, a cambio de cumplir una serie de reglas de conducta durante un tiempo determinado.



En este caso se le impuso la prohibición de comunicación y acercamiento en un radio de 200 metros hacia la víctima, y la realización de dos horas semanales de tareas comunitarias durante cuatro meses.





Foto: imagen ilustrativa / Operativo Ñandubay a nivel nacional

Firma editorial: Redacción FM GENTE