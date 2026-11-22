Las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), celebradas este domingo 22 de noviembre, dejaron un resultado que trasciende la renovación de los tres cargos electivos del organismo. El avance del movimiento "Hay otro camino" modificó el escenario de representación y puso fin a una continuidad de 34 años del PIT-CNT al frente de los trabajadores activos.Desde la creación de los directores sociales en 1992, la representación de los trabajadores había estado en manos de candidatos vinculados a la central sindical. Sin embargo, esta vez la Lista 15, encabezada por Lorena Roqueta y respaldada por José "Pepe" Pereyra, logró superar a la Lista 11 de Carlos Clavijo, apoyada por el PIT-CNT.Según los datos provisorios de la Corte Electoral, con el 97,3% de los circuitos escrutados, Roqueta reunía 444.303 votos frente a los 363.342 de Clavijo. La diferencia superaba los 80.000 votos. De esta manera, se configura un cambio histórico en la representación de los trabajadores dentro del directorio del BPS.UN MOVIMIENTO QUE LOGRÓ INSTALARSE EN DOS ÓRDENESUno de los aspectos más significativos de la elección fue el desempeño de "Hay otro camino", el espacio impulsado por el actual director del BPS en representación de las empresas, José Pereyra.El movimiento presentó candidaturas en los tres órdenes: Lorena Roqueta por los trabajadores activos (Lista 15), Renaldo Borriero por los jubilados y pensionistas (Lista 5) y Jorge Fernández por las empresas contribuyentes (Lista 25).Los resultados provisorios muestran que consiguió imponerse entre los trabajadores y los empresarios. En el orden empresarial, la Lista 25 alcanzaba 77.125 votos, frente a los 39.702 de la Lista 21, encabezada por Graciela Álvarez.También llamó la atención el resultado de la Lista 30, encabezada por Daniel Añón y respaldada por las cámaras empresariales nucleadas en la Confederación de Cámaras Empresariales, que se ubicaba en el cuarto lugar, con 15.964 votos. La Lista 27, de Bernardo Aldabalde, ocupaba el tercer puesto, con 22.809 votos.El resultado refleja un retroceso de la candidatura respaldada por las cámaras empresariales tradicionales frente a otras propuestas dentro del mismo orden.LA DISPUTA MÁS AJUSTADA: JUBILADOS Y PENSIONISTASA diferencia de lo ocurrido entre trabajadores y empresarios, el movimiento "Hay otro camino" no logró imponerse entre los pasivos.La Lista 1, encabezada por Estela Ovelar y respaldada por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), reunía 142.035 votos. La Lista 5, de Renaldo Borriero, alcanzaba 140.123.La diferencia era de apenas 1.912 votos, por lo que se trataba de la competencia más ajustada de los tres órdenes. La Lista 2, encabezada por María Ángela Pereira y postulada por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (COJUPE), sumaba 20.443 votos.De confirmarse esta tendencia en el escrutinio definitivo, la representación vinculada a ONAJPU sería la única de las tres estructuras históricas que conservaría su lugar frente al avance de las nuevas propuestas.DOS MODELOS DE REPRESENTACIÓN Y UNA PARTICIPACIÓN ELEVADALa elección también puso en discusión qué tipo de representación esperan los afiliados dentro del organismo.Mientras la Lista 11 defendió los planteos históricos del movimiento sindical en materia de seguridad social, como la defensa del sistema solidario, la edad de retiro y el rechazo a las AFAP, "Hay otro camino" centró buena parte de su propuesta en cuestiones vinculadas a la gestión cotidiana del BPS.Entre sus planteos se encuentran agilizar los trámites, descentralizar la atención mediante una mayor presencia en el interior del país, revisar el alcance del seguro de desempleo para pequeños emprendimientos y aplicar de oficio la prescripción de deudas vencidas.La participación fue otro de los datos destacados de la jornada. Según informó la Corte Electoral, concurrió a votar el 81,3% de los habilitados, una de las participaciones más altas registradas en elecciones de representantes sociales del organismo.UN NUEVO ESCENARIO DENTRO DEL DIRECTORIOEl resultado abre una nueva etapa en la integración social del directorio del BPS. Lorena Roqueta representará a los trabajadores y Jorge Fernández a las empresas, ambos vinculados al espacio "Hay otro camino". Estela Ovelar, por su parte, representaría a los jubilados y pensionistas.Esto significa que dos de los tres representantes sociales electos responderían a un mismo espacio, mientras que la representación de los pasivos mantendría una referencia en la organización histórica del sector.El directorio del BPS está integrado por siete miembros: cuatro designados por el Poder Ejecutivo y tres representantes sociales elegidos por los trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.