La Corte Electoral actualizó los resultados provisorios de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que se desarrollan este domingo 22 de noviembre. A las 22:30 horas se habían escrutado 5.263 de los 5.738 circuitos habilitados, lo que representa el 91,7% del total. Además, hay 176 circuitos sin validar.



En el orden de trabajadores activos, la Lista 15, encabezada por Lorena Roqueta y respaldada por el movimiento "Hay otro camino", reúne 420.381 votos. La Lista 11, de Carlos Clavijo, alcanza los 342.324 votos.



Entre los jubilados y pensionistas, la Lista 1, encabezada por Estela Ovelar, suma 139.555 votos y supera a la Lista 5, de Renaldo Borriero, respaldada por "Hay otro camino", que registra 137.363 votos. La diferencia entre ambas es de 2.192 votos. Por su parte, la Lista 2, de María Ángela Pereira, obtiene 20.047 votos.



En el orden de empresas contribuyentes, la Lista 25, encabezada por Jorge Fernández y vinculada a "Hay otro camino", contabiliza 65.404 votos. La Lista 21, de Graciela Álvarez, reúne 34.228; la Lista 27, de Bernardo Aldabalde, alcanza 19.650 y la Lista 30, de Daniel Añón, suma 13.362.



En cuanto a los demás votos contabilizados, entre los trabajadores activos hay 66.357 votos en blanco, 92.818 anulados y 9.491 observados. En el orden de jubilados y pensionistas se registran 28.143 en blanco, 28.218 anulados y 6.119 observados. Entre las empresas contribuyentes, los votos en blanco son 20.514, los anulados 18.171 y los observados 2.372.



En total, los tres órdenes suman 1.464.517 votos emitidos. Los resultados corresponden al escrutinio primario y tienen carácter provisorio.



(ACTUALIZADO 22:40)

Firma editorial: Redacción FM GENTE