Goleadas de San Carlos y Libertad marcaron el comienzo del clausura de la Liga Mayor

La actividad comenzó a marcar el camino de un clausura que promete una intensa lucha entre los equipos de la Liga Mayor. La primera jornada tuvo dos goleadas y también encuentros de trámite mucho más equilibrado.



SAN CARLOS ARRANCÓ CON 8 GOLES



En el estadio del club San Carlos, el conjunto rojiblanco tuvo un debut contundente al derrotar 8 a 1 a Alianza Cinco.



La gran figura ofensiva fue andrés santos, autor de cuatro goles, a los 14, 55, 58 y 62 minutos.



También anotaron Pablo Moreira, a los 30; Axel Ripa, a los 37; y Agustín Rodríguez, que convirtió a los 45+1 y 78 minutos.



El único tanto de Alianza Cinco fue marcado por Keanu Amarilla, a los 48 minutos. Además, fue expulsado Adrián Cabrera en el conjunto visitante.



En sub 20 la diferencia fue todavía mayor: San Carlos derrotó 16 a 1 a Alianza Cinco.



Otro de los resultados destacados se produjo en cancha de Charrúas, donde Libertad se impuso 6 a 1.



Facundo Suárez abrió el marcador a los 12 minutos y volvió a convertir a los 79. Los restantes goles del ganador fueron obra de Cristian Patrón, a los 51; Matías Tavares, a los 61; y Federico Ramos, a los 76 y 88 minutos.



Emiliano Tejera había marcado a los 40 minutos para charrúas.



En sub 20 también ganó el albiceleste, en este caso por 3 a 0.



En el parque Antonio Grossi Dutra, Atlético Fernandino derrotó 3 a 0 a Defensor.



Bruno Lomiento fue decisivo con dos goles consecutivos, a los 27 y 29 minutos, mientras que Joaquín Rosas cerró el resultado a los 86.



Defensor tuvo una oportunidad muy temprana para ponerse en ventaja, pero Gerard Benítez desperdició un penal a los tres minutos.



Atlético Fernandino terminó además con dos futbolistas expulsados: Guillermo Sturzenegger y Darío Soca.



En sub 20, los violetas también cayeron ante Atlético Fernandino, que se impuso 2 a 0.



Barrio Perlita y Artigas Juniors protagonizaron uno de los empates de la jornada. En el parque José Guadalupe igualaron 0 a 0.



En sub 20, en cambio, Artigas Juniors consiguió una amplia victoria por 4 a 1.



El otro empate sin goles se registró entre Colón y Punta del Este, en cancha de colón. En sub 20, Punta del Este se llevó la victoria por 1 a 0.



El encuentro entre Peñarol de San Carlos e Ituzaingó fue aplazado y quedó pendiente.



PRÓXIMA FECHA



Tras el comienzo del clausura, la segunda jornada tendrá los siguientes enfrentamientos:



Colón – Libertad

Atlético Fernandino – San Carlos

Ituzaingó – Barrio Perlita

Artigas Juniors – Peñarol de San Carlos

Defensor – Alianza Cinco

Punta del este – Charrúas



El choque entre Atlético Fernandino y San Carlos aparece como uno de los atractivos de la próxima fecha después de que ambos comenzaran el clausura con victorias y sin dejar dudas en materia ofensiva.

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