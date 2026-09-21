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Goleadas de San Carlos y Libertad marcaron el comienzo del clausura de la Liga Mayor

El campeonato clausura de la Liga Mayor comenzó este fin de semana con una primera fecha cargada de goles. Se dio el caso de una histórica goleada que le propinó tanto en primera como en sub 20, el club San Carlos a Alianza 5, 8 a 1 en primera y 16 a 1 en juveniles.

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La actividad comenzó a marcar el camino de un clausura que promete una intensa lucha entre los equipos de la Liga Mayor. La primera jornada tuvo dos goleadas y también encuentros de trámite mucho más equilibrado.

SAN CARLOS ARRANCÓ CON 8 GOLES

En el estadio del club San Carlos, el conjunto rojiblanco tuvo un debut contundente al derrotar 8 a 1 a Alianza Cinco.

La gran figura ofensiva fue andrés santos, autor de cuatro goles, a los 14, 55, 58 y 62 minutos.

También anotaron Pablo Moreira, a los 30; Axel Ripa, a los 37; y Agustín Rodríguez, que convirtió a los 45+1 y 78 minutos.

El único tanto de Alianza Cinco fue marcado por Keanu Amarilla, a los 48 minutos. Además, fue expulsado Adrián Cabrera en el conjunto visitante.

En sub 20 la diferencia fue todavía mayor: San Carlos derrotó 16 a 1 a Alianza Cinco.

Otro de los resultados destacados se produjo en cancha de Charrúas, donde Libertad se impuso 6 a 1.

Facundo Suárez abrió el marcador a los 12 minutos y volvió a convertir a los 79. Los restantes goles del ganador fueron obra de Cristian Patrón, a los 51; Matías Tavares, a los 61; y Federico Ramos, a los 76 y 88 minutos.

Emiliano Tejera había marcado a los 40 minutos para charrúas.

En sub 20 también ganó el albiceleste, en este caso por 3 a 0.

En el parque Antonio Grossi Dutra, Atlético Fernandino derrotó 3 a 0 a Defensor.

Bruno Lomiento fue decisivo con dos goles consecutivos, a los 27 y 29 minutos, mientras que Joaquín Rosas cerró el resultado a los 86.

Defensor tuvo una oportunidad muy temprana para ponerse en ventaja, pero Gerard Benítez desperdició un penal a los tres minutos.

Atlético Fernandino terminó además con dos futbolistas expulsados: Guillermo Sturzenegger y Darío Soca.

En sub 20, los violetas también cayeron ante Atlético Fernandino, que se impuso 2 a 0.

Barrio Perlita y Artigas Juniors protagonizaron uno de los empates de la jornada. En el parque José Guadalupe igualaron 0 a 0.

En sub 20, en cambio, Artigas Juniors consiguió una amplia victoria por 4 a 1.

El otro empate sin goles se registró entre Colón y Punta del Este, en cancha de colón. En sub 20, Punta del Este se llevó la victoria por 1 a 0.

El encuentro entre Peñarol de San Carlos e Ituzaingó fue aplazado y quedó pendiente.

PRÓXIMA FECHA

Tras el comienzo del clausura, la segunda jornada tendrá los siguientes enfrentamientos:

Colón – Libertad
Atlético Fernandino – San Carlos
Ituzaingó – Barrio Perlita
Artigas Juniors – Peñarol de San Carlos
Defensor – Alianza Cinco
Punta del este – Charrúas

El choque entre Atlético Fernandino y San Carlos aparece como uno de los atractivos de la próxima fecha después de que ambos comenzaran el clausura con victorias y sin dejar dudas en materia ofensiva.
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