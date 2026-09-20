Guardavidas de Playa Brava ingresó a la casa de Gran Hermano Uruguay

Reyes tiene una historia vinculada directamente con Maldonado. Es profesor de Educación Física y desde hace varios años trabaja como guardavidas en la zona de La Olla, en Playa Brava.
Oriundo de Ciudad de la Costa, ahora asumirá un desafío completamente diferente: convivir con otros participantes, sin contacto con el exterior y bajo la vigilancia permanente de las cámaras de Gran Hermano.
El programa comenzó este domingo 20.
OTRO PARTICIPANTE CON TINTE PUNTAESTEÑO
Bruno Acevedo, escritor oriundo de Piedras Blancas, ingresó a la casa de Gran Hermano Uruguay. El participante contó que está radicado en Punta del Este desde hace algunos años.
(Foto de portada: Bruno Reyes)
(Foto de galería: Bruno Acevedo)