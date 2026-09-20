GENTE O NLINE
AIRE
Bruno Reyes, guardavidas, Punta del Este
Espectáculo
22:42

Guardavidas de Playa Brava ingresó a la casa de Gran Hermano Uruguay

Bruno Reyes se convirtió este domingo en uno de los 21 participantes de la primera edición uruguaya del reality.

Compartir:
Bruno Reyes es uno de los 21 participantes que este domingo ingresaron a la casa de Gran Hermano Uruguay, en el estreno de la primera edición nacional del reality.

Reyes tiene una historia vinculada directamente con Maldonado. Es profesor de Educación Física y desde hace varios años trabaja como guardavidas en la zona de La Olla, en Playa Brava.

Oriundo de Ciudad de la Costa, ahora asumirá un desafío completamente diferente: convivir con otros participantes, sin contacto con el exterior y bajo la vigilancia permanente de las cámaras de Gran Hermano.

El programa comenzó este domingo 20.

OTRO PARTICIPANTE CON TINTE PUNTAESTEÑO

Bruno Acevedo, escritor oriundo de Piedras Blancas, ingresó a la casa de Gran Hermano Uruguay. El participante contó que está radicado en Punta del Este desde hace algunos años.

(Foto de portada: Bruno Reyes)
(Foto de galería: Bruno Acevedo)
Compartir:
Imagen 1 de la galería
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia