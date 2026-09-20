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Operativos, Maldonado, incautaciones
Policiales y Judiciales
20:00

La Policía realizó 194 operativos en Maldonado durante la última semana: conocé los resultados

Hubo 26 vehículos incautados, 19 contravenciones y dos espirometrías positivas.

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Entre el 13 y el 19 de setiembre se identificaron 1.083 personas y 647 vehículos en distintos puntos del departamento. Además, 26 vehículos fueron incautados y hubo dos espirometrías positivas.

Los operativos estuvieron orientados a la prevención de delitos y el mantenimiento del orden público y se realizaron en diferentes zonas de Maldonado, abarcando todas las jurisdicciones policiales.

En total se llevaron adelante 194 operativos durante la semana.

Como resultado, fueron identificadas 1.083 personas y 647 vehículos. Además, seis personas fueron trasladadas a dependencias policiales por distintos motivos y se incautaron 26 vehículos.

También se registraron 19 contravenciones y dos espirometrías con resultado positivo.
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