La Policía realizó 194 operativos en Maldonado durante la última semana: conocé los resultados

Entre el 13 y el 19 de setiembre se identificaron 1.083 personas y 647 vehículos en distintos puntos del departamento. Además, 26 vehículos fueron incautados y hubo dos espirometrías positivas.



Los operativos estuvieron orientados a la prevención de delitos y el mantenimiento del orden público y se realizaron en diferentes zonas de Maldonado, abarcando todas las jurisdicciones policiales.



En total se llevaron adelante 194 operativos durante la semana.



Como resultado, fueron identificadas 1.083 personas y 647 vehículos. Además, seis personas fueron trasladadas a dependencias policiales por distintos motivos y se incautaron 26 vehículos.



También se registraron 19 contravenciones y dos espirometrías con resultado positivo.

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