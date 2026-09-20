La Policía realizó 194 operativos en Maldonado durante la última semana: conocé los resultados

Los operativos estuvieron orientados a la prevención de delitos y el mantenimiento del orden público y se realizaron en diferentes zonas de Maldonado, abarcando todas las jurisdicciones policiales.
En total se llevaron adelante 194 operativos durante la semana.
Como resultado, fueron identificadas 1.083 personas y 647 vehículos. Además, seis personas fueron trasladadas a dependencias policiales por distintos motivos y se incautaron 26 vehículos.
También se registraron 19 contravenciones y dos espirometrías con resultado positivo.