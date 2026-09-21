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Gran Hermano Uruguay debutó con fuerte audiencia en Canal 10: promedió 25,7 puntos y alcanzó picos de 29

Gran Hermano Uruguay tuvo un fuerte estreno en la pantalla de Canal 10. La primera gala del reality alcanzó un promedio de 25,7 puntos de rating y registró picos de 29 durante la emisión, de acuerdo con los datos difundidos por Agen de Britos en sus redes sociales. El programa inauguró así su primera edición específicamente uruguaya, aunque la casa donde conviven los participantes se encuentra en Argentina.

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La llegada de uno de los formatos televisivos más conocidos de la región generó expectativa desde las horas previas al estreno y los números de audiencia acompañaron el lanzamiento.

Con 25,7 puntos de promedio y momentos que llegaron a los 29, la gala consiguió concentrar una importante cantidad de espectadores frente a la televisión durante la presentación de los participantes y su ingreso a la casa.

CASA EN ARGENTINA

Una de las particularidades de esta edición es que, pese a tratarse de Gran Hermano Uruguay, la convivencia se desarrolla en una casa instalada en Argentina, desde donde se produce buena parte del contenido que posteriormente llega a la pantalla uruguaya.

La conducción de las galas está a cargo de Eduardo “Colo” Gianarelli, mientras que el programa cuenta además con un panel encargado de analizar las estrategias, conflictos y comportamientos de los participantes.

Entre los nombres anunciados para ese espacio aparecen Gastón Trezeguet, figura históricamente vinculada al universo de Gran Hermano en Argentina; la comunicadora uruguaya Natalie Yoffe y Luis Lacalle Ponce de León, influencer de 22 años e hijo del expresidente Luis Lacalle Pou.

La incorporación de este último incluso tuvo repercusiones en Argentina después de que la periodista especializada en espectáculos Laura Ubfal cuestionara públicamente su elección para integrar el panel.

21 PARTICIPANTES

La primera edición comenzó con 21 participantes, seleccionados luego de un proceso de casting desarrollado en diferentes lugares de Uruguay.

Con las puertas de la casa ya cerradas, el desafío para Canal 10 será ahora comprobar cuánto de la audiencia conseguida durante el estreno logra mantenerse cuando el programa ingrese en su dinámica habitual de convivencia, nominaciones, estrategias, conflictos y eliminaciones.

El formato también tendrá una fuerte presencia fuera de las galas televisivas, ya que buena parte de su repercusión dependerá de los contenidos generados diariamente y de la conversación que provoque en redes sociales.

El debut, al menos en materia de audiencia, dejó un primer dato significativo: 25,7 puntos de rating promedio y picos de 29, cifras que colocaron al estreno de Gran Hermano Uruguay como uno de los acontecimientos televisivos de la jornada.

Ahora comenzará otra competencia paralela a la que ocurre dentro de la casa: mantener el interés del público uruguayo a medida que avance el reality y comiencen las primeras nominaciones y eliminaciones.
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