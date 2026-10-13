Habrá dos simulacros de emergencia en el aeropuerto de Laguna del Sauce: qué implican y cuándo serán

El Aeropuerto de Laguna del Sauce realizará dos simulacros de emergencia durante este mes. El primero será este miércoles 14 en la planta de combustible y el segundo el viernes 30 en la zona de la pista en el que se emulará un accidente aeronáutico.



Ambos ejercicios están previstos en el Plan de Emergencias de la terminal aérea y tienen como objetivo evaluar la eficacia de los procedimientos establecidos y validar su funcionamiento ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).



Los operativos recrearán escenarios de emergencia para evaluar la capacidad de respuesta de los equipos involucrados, comprobar la efectividad de las acciones previstas y detectar oportunidades de mejora en los protocolos de actuación.



La normativa nacional e internacional, establece que se deben realizar simulacros generales a escala completa cada dos años con el fin de verificar la preparación y coordinación de los distintos equipos y organismos que intervienen ante una eventual emergencia.



El simulacro en la planta de combustible pondrá a prueba los procedimientos de extinción de incendios y evacuación, con la participación exclusiva de personal interno del aeropuerto y efectivos del destacamento de Bomberos de Laguna del Sauce.



En tanto, el simulacro de accidente aeronáutico también contará con el apoyo de organismos de apoyo externo. Entre ellos, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), la Armada Nacional, el servicio de emergencias 9-1-1 y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

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