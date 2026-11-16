Con motivo del amistoso internacional que disputará la selección uruguaya de fútbol en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, se implementará un operativo de tránsito que incluirá una zona de exclusión y modificaciones en los recorridos del transporte colectivo.



La zona de exclusión comenzará a las 18:00 horas y comprenderá las siguientes intersecciones: 3 de Febrero y Santa Teresa; Rincón y Treinta y Tres; Ledesma y Sarandí; Enrique Burnett y Dodera; Sarandí y Cecilia Burgueño; Acuña de Figueroa y Cecilia Burgueño; Noruega y Suecia; Suiza y Dinamarca; Enrique Burnett y rotonda Chiossi y Córdoba; avenida Martiniano Chiossi y Dinamarca (rotonda); y avenida Cachimba del Rey y 19 de Abril.



Por otra parte, el transporte colectivo modificará sus recorridos durante la tarde del martes.



HACIA PUNTA DEL ESTE:



Las líneas 1, 6, 7, 14, 15, 17, 20, 24, 52, L48, L49 y L50 circularán por Rincón, Treinta y Tres y 18 de Julio, para luego retomar sus recorridos habituales.



La línea 12 lo hará por 3 de Febrero, avenida 19 de Abril, Treinta y Tres y 18 de Julio, hasta incorporarse a su recorrido habitual.



HACIA BALNEARIO BUENOS AIRES:



Las líneas 16 y 55 circularán por Rincón, Treinta y Tres, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, avenida Acuña de Figueroa, avenida Roosevelt, José Méndez, avenida Martiniano Chiossi, Democracia y 3 de Febrero, para luego continuar por sus recorridos habituales.



HACIA MALDONADO:



La línea 12 partirá desde la Terminal de Maldonado, continuará por Dodera, Arturo Santana, Las Flores, 3 de Febrero y Yerbal, hasta retomar su recorrido habitual.



La línea 16 circulará por 3 de Febrero, avenida 19 de Abril, Treinta y Tres, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, avenida Acuña de Figueroa, avenida Roosevelt y Terminal de Maldonado, donde continuará por su recorrido habitual.



En el caso de la empresa COT, en su línea hacia Rocha, el recorrido será desde la Terminal de Maldonado, por la rotonda de Camacho, avenida Roosevelt, José Méndez, avenida Martiniano Chiossi y Democracia, para luego retomar su trayecto habitual.



La empresa TURESTE, en su línea hacia Treinta y Tres, realizará el mismo recorrido: Terminal de Maldonado, rotonda de Camacho, avenida Roosevelt, José Méndez, avenida Martiniano Chiossi y Democracia, hasta incorporarse a su recorrido habitual.



REGRESOS:



Los recorridos de regreso se realizarán por avenida Cachimba del Rey, Simón Bolívar, avenida Córdoba, avenida Martiniano Chiossi y avenida Roosevelt, para luego continuar por los trayectos habituales.



Las modificaciones se mantendrán durante el operativo dispuesto por el partido.

Firma editorial: Redacción FM GENTE