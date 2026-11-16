Según explicaron, los salarios fueron abonados fuera de fecha y, ante esa situación, solicitaron que se aplicara la multa del 10% que establece la ley. Sin embargo, la empresa constructora Ebital, responsable de las obras, inicialmente se había negado a reconocer el reclamo.
Este lunes se realizó una asamblea de trabajadores para analizar la situación y definir los pasos a seguir.
Las obras del complejo comenzaron formalmente en enero de 2025 y su finalización y entrega están previstas para fines de este año.
El emprendimiento registra más del 75% de sus unidades vendidas durante la etapa de construcción.