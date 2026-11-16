El chivito de El Tío, de Durazno, fue elegido por el público como el mejor del Festival del Chivito, que se hizo este domingo 15 de noviembre en Punta del Este. El segundo puesto fue para Parador Imarangatu y el tercero para La Casita by Cari, que se destacó con sus chivitos libres de gluten.



La primera edición del festival reunió a más de 6.000 personas en el estacionamiento de Punta Shopping, con más de 25 propuestas gastronómicas de Montevideo, del interior y de Punta del Este. Los 21 stands de chivitos vendieron más de 4.000 unidades.



El festival se hizo en la ciudad donde nació el plato. El chivito lo creó el empresario Antonio Carbonaro en 1946, en su restaurante El Mejillón. Ochenta años después, la celebración sumó a la oferta gastronómica un Museo del Chivito con fotografías y objetos vinculados al plato, una muestra fotográfica sobre su evolución y una obra de teatro que recreó su nacimiento en El Mejillón. También hubo música en vivo, entrevistas, actividades para niños, cervezas artesanales y trivias con sorteos.



La iniciativa fue impulsada por Carla Tchintian y Marcos Grolero, que buscan que el festival se haga todos los años como una celebración que impulse el turismo, apoye a los emprendedores, mueva la actividad gastronómica y ponga en valor la identidad local.

Firma editorial: Redacción FM GENTE