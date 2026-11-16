Miles de clientes de Chase Bank reportaron dificultades para acceder y operar con sus cuentas en línea durante este lunes, debido a un problema técnico que afectó el funcionamiento de sus servicios.



La entidad reconoció la falla y explicó que algunas transacciones estaban demorando más de lo habitual. Sin embargo, aseguró que los clientes mantenían el acceso a sus cuentas y a su dinero, y que trabajaban para solucionar el inconveniente.



Según los datos de Downdetector, a las 14:00 horas de Miami más de 4.700 usuarios habían informado problemas con Chase.



También se registraron reportes de clientes de Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank, aunque en menor cantidad. En estos casos, las dificultades estarían relacionadas principalmente con transferencias de dinero hacia cuentas de Chase mediante Zelle.



Desde U.S. Bank aclararon que sus sistemas no habían sido afectados directamente, pero advirtieron que algunos pagos enviados o recibidos a través de Zelle podían presentar demoras.



Por su parte, Zelle aseguró que su servicio funcionaba correctamente y señaló que los inconvenientes podrían estar vinculados a problemas en las instituciones financieras.



Tanto Chase como las demás empresas descartaron que la situación estuviera relacionada con un ataque informático.

Firma editorial: Redacción FM GENTE