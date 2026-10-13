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Mujer, Punta Ballena, Prefectura
Policiales y Judiciales
20:30

Hallaron el cuerpo de una mujer de 53 años en aguas de Punta Ballena

El operativo de recuperación se desarrolló en medio de fuertes vientos e intenso oleaje. La Fiscalía dispuso la intervención de Policía Científica y de un médico forense. Se trataría de una autoeliminación, según fuentes del caso.

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Una mujer uruguaya de 53 años fue encontrada sin vida este martes 13 de octubre en aguas del Río de la Plata, frente a Punta Ballena, en Maldonado.

La autoridad naval recibió el aviso sobre la presencia del cuerpo flotando alrededor de las 14:30 horas.

Efectivos de la Prefectura del Puerto de Punta del Este acudieron al lugar por tierra y en una embarcación para realizar las tareas de recuperación, que pudieron completarse pese a las condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, la mujer habría llegado en un vehículo particular sobre las 13:30 horas, aproximadamente una hora antes de que se alertara a las autoridades.

Una vez recuperado, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Club Balleneros y se dio intervención a la Fiscalía Letrada de Maldonado de 1.er Turno.

Las actuaciones judiciales buscarán establecer las circunstancias del fallecimiento.

También se dispusieron los procedimientos correspondientes para la posterior entrega del cuerpo y las pertenencias de la mujer a sus familiares.
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