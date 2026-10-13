Hallaron el cuerpo de una mujer de 53 años en aguas de Punta Ballena

Una mujer uruguaya de 53 años fue encontrada sin vida este martes 13 de octubre en aguas del Río de la Plata, frente a Punta Ballena, en Maldonado.



La autoridad naval recibió el aviso sobre la presencia del cuerpo flotando alrededor de las 14:30 horas.



Efectivos de la Prefectura del Puerto de Punta del Este acudieron al lugar por tierra y en una embarcación para realizar las tareas de recuperación, que pudieron completarse pese a las condiciones meteorológicas adversas.



De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, la mujer habría llegado en un vehículo particular sobre las 13:30 horas, aproximadamente una hora antes de que se alertara a las autoridades.



Una vez recuperado, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Club Balleneros y se dio intervención a la Fiscalía Letrada de Maldonado de 1.er Turno.



Las actuaciones judiciales buscarán establecer las circunstancias del fallecimiento.



También se dispusieron los procedimientos correspondientes para la posterior entrega del cuerpo y las pertenencias de la mujer a sus familiares.

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